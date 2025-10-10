Εθνική Ελλάδος: Μόνο με «3 στα 3» διατηρούμε ελπίδες πρόκρισης στο Μουντιάλ

Η Εθνική Ελλάδας γνώρισε την ήττα με 3-1 από τη Σκωτία στο «Χάμπτεν Παρκ» για την 3η αγωνιστική των προκριματικών του Μουντιάλ 2026, αποτέλεσμα που περιπλέκει τη μάχη της για τη δεύτερη θέση του ομίλου. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, παρότι είχε καλή εικόνα και δημιούργησε ευκαιρίες, πλήρωσε τις αμυντικές της αδράνειες και ηττήθηκε με 3-1 στην Γλασκώβη.



Μετά από αυτό το αποτέλεσμα, η Ελλάδα παραμένει στους τρεις βαθμούς, πίσω από τη Δανία και τη Σκωτία που έχουν από επτά. Το ξεκίνημα ήταν ιδανικό, με το εντυπωσιακό 5-1 επί της Λευκορωσίας στο «Καραϊσκάκης», όμως οι δύο διαδοχικές ήττες ,αρχικά από τους Δανούς και στη συνέχεια από τους Σκωτσέζους,.έφεραν την «γαλανόλευκη» σε πιο δύσκολη θέση στη μάχη του ομίλου.



Πλέον, το σύνολο του Γιοβάνοβιτς χρειάζεται ένα μικρό… θαύμα για να τερματίσει στην κορυφή, που χαρίζει απευθείας εισιτήριο για το Μουντιάλ. Για να συμβεί αυτό, η Ελλάδα πρέπει να κάνει το απόλυτο στα τρία τελευταία παιχνίδια της και ταυτόχρονα η αναμέτρηση Σκωτίας – Δανίας να τελειώσει χωρίς νικητή.



Αν δεν επιτευχθεί αυτό, η δεύτερη θέση παραμένει στόχος, καθώς οδηγεί στα μπαράζ. Για να την κατακτήσει, η Εθνική οφείλει να επικρατήσει και στα τρία επόμενα ματς, ελπίζοντας παράλληλα πως στο μεταξύ των Σκωτίας και Δανίας θα υπάρξει νικητής ,ώστε να αφήσει πίσω της τουλάχιστον μία από τις δύο.







Το πρόγραμμα

Ελλάδα – Λευκορωσία 5-1

Ελλάδα – Δανία 0-3

Σκωτία – Ελλάδα 3-1

Δανία – Ελλάδα 12/10/25 21:45

Ελλάδα – Σκωτία 15/11/25 21:45

Λευκορωσία – Ελλάδα 18/11/25 21:45

Η βαθμολογία στον 3ο όμιλο