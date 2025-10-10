Ιβάν Γιοβάνοβιτς: «Πληρώσαμε δυο αδράνειες μας - Όσο παίζεις υπάρχουν ελπίδες» (video)

Η Εθνική μας δεν τα κατάφερε στο «Χάμπντεν Πάρκ» στην Σκωτία και έκανε τα φαινομενικά εύκολα (βάση της ανώτερης αγωνιστικής της εικόνας σε σχέση με τους Σκωτσέζους) δύσκολα. Παρόλο που άνοιξε το σκορ ο Τσιμίκας στο 62ο λεπτό, οι γηπεδούχοι από δυο στημένα και από αμυντικές ολιγωρίες των διεθνών μας ανέτρεψε το παιχνίδι. Ενώ η Ελλάδα βγήκε μπροστά και πίεσε, αντί να γίνει το 2-2 με τον Καρέτσα να χάνει τεράστια ευκαιρία που απέκρουσε θεαματικά ο Γκάν, έρχεται ένα ολέθριο λάθος του Τζολάκη, που σφραγίζει την νίκη των Σκωτσέζων, δημιουργώντας ένα βουνό το οποίο καλείται να ανέβει η εθνική.

Στις δηλώσεις του ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στάθηκε στην αμυντική αδράνεια της ομάδας του στα δύο γκολ, τονίζοντας πως ακόμα υπάρχουν ελπίδες πρόκρισης στο Μουντιάλ.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς

«Νομίζω ότι χάσαμε 3-1 σε παιχνίδι που στο μεγαλύτερο διάστημα δεν υπήρχε ανάλογη εικόνα. Πληρώσαμε δύο αδράνειες στην άμυνα μας κι αυτό συμβαίνει στο ποδόσφαιρο. Χάσαμε ένα παιχνίδι, στο οποίο ήμασταν καλοί σε μεγάλο διάστημα κι αυτό μας πληγώνει. Είναι πολύ δύσκολο για εμάς.

Όσο παίζεις υπάρχουν ελπίδες. Πρέπει μέσα από την απογοήτευση να προετοιμαστούμε για το ματς με τη Δανία. Έτυχε να έχουμε αδράνεια σε δυο στατικές φάσεις που δεν έμοιαζαν επικίνδυνες. Δεν δεχτήκαμε πίεση και σε δυο φάσεις κρίθηκε το ματς.

Θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε. Η ήττα είναι ήττα και θα συνεχίσουμε να ζούμε με αυτήν μέχρι το επόμενο ματς».

Οι δηλώσεις του στη συνέντευξη τύπου

Για το τι έφταιξε και ηττήθηκε η Εθνική Ελλάδας: «Νομίζω ότι χάσαμε 3-1 ένα παιχνίδι στο οποίο για το μεγαλύτερο διάστημα δε φαινόταν ότι αυτό μπορεί να συμβεί. Με δύο αδράνειες στην άμυνά μας σε δύο φάσεις, ουσιαστικά τις πληρώσαμε.



Αυτό συμβαίνει στο ποδόσφαιρο και ουσιαστικά ένα παιχνίδι που στο μεγαλύτερο διάστημα ήμασταν αρκετά καλοί, χάσαμε και αυτό είναι γεγονός, είναι αυτό μας πληγώνει. Η ήττα αυτή τη στιγμή είναι πολύ πολύ δύσκολη για εμάς».



Για το αν υπάρχουν ακόμα ελπίδες: «Πάντα υπάρχουν ελπίδες όσο παίζεις. Απλά σήμερα είναι πάλι ένα δύσκολο βράδυ για όλους μας. Είναι η δεύτερη συνεχόμενη ήττα στα προκριματικά.



Θα πρέπει να προσπαθήσουμε όσο πιο πολύ μπορούμε μέσα από αυτή την απογοήτευση που έχουμε αυτή τη στιγμή, να προετοιμαστούμε για το επόμενο παιχνίδι στη Δανία».



Για το αν έφταιξε η έλλειψη αυτοσυγκέντρωσης: «Δε νομίζω. Σαν ομάδα δεν είχαμε δεχθεί γκολ από στημένες φάσεις. Έτυχε σήμερα να έχουμε δύο φάσεις που υπήρχε μια αδράνεια.



Δεν είχαμε τόσο μεγάλη αποφασιστικότητα στις δύο φάσεις αυτές που δεν φαινόταν να είναι και κάτι επικίνδυνο. Δεν είχαμε δεχτεί καθόλου πίεση κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και ουσιαστικά αυτές ήταν οι δύο φάσεις που έκριναν το παιχνίδι».



Για το τι μπορεί να αλλάξει ενόψει Δανίας: «Θα προσπαθήσουμε, δεν σταματάει το ποδόσφαιρο εδώ. Μας πληγώνει πάρα πολύ το αποτέλεσμα, αυτό είναι γεγονός. Η ήττα είναι ήττα, όπως και να είναι, ανεξαρτήτως του παιχνιδιού και πρέπει να ζούμε με αυτή μέχρι το επόμενο παιχνίδι».