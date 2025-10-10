Breaking news icon BREAKING
Ώρα και κανάλι για το Ολυμπιακός-Dubai BC και τα προκριματικά του Μουντιάλ

Γεμάτο δράση το αποψινό πρόγραμμα με Euroleague, προκριματικά Μουντιάλ και Euro U21. Δείτε αναλυτικά ώρες και κανάλια μετάδοσης.

Η Παρασκευή (10/10) προσφέρει πλούσιο αθλητικό θέαμα, με τη Euroleague και τα προκριματικά των εθνικών ομάδων να τραβούν τα βλέμματα των φιλάθλων.

Στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Dubai BC για την 3η αγωνιστική της Euroleague, ψάχνοντας τη δεύτερη νίκη του στη διοργάνωση, παρά τις σημαντικές απουσίες που αντιμετωπίζει ο Γιώργος Μπαρτζώκας. Το τζάμπολ είναι προγραμματισμένο για τις 21:15 και η αναμέτρηση θα μεταδοθεί ζωντανά από το Novasports 4.

Το πρόγραμμα της Euroleague ολοκληρώνεται με τη Φενέρμπαχτσε να φιλοξενεί τον Ερυθρό Αστέρα στις 20:45 (Novasports 5), τη Μπάγερν να αντιμετωπίζει τη Ζαλγκίρις στις 21:30 (Novasports 6) και τη Μπαρτσελόνα να κοντράρεται με τη Βαλένθια επίσης στις 21:30 (Novasports 3).

Παράλληλα, συνεχίζονται τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, με δύο ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις να ξεχωρίζουν. Η Γαλλία υποδέχεται το Αζερμπαϊτζάν στις 21:45 με μετάδοση από το Novasports 1, ενώ η Γερμανία φιλοξενεί το Λουξεμβούργο την ίδια ώρα στο Novasports 2.

Νωρίτερα, δράση υπάρχει και σε επίπεδο Εθνικής Κ21, καθώς η Ελλάδα αντιμετωπίζει τη Γερμανία εκτός έδρας για τα προκριματικά του EURO U21. Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 19:00 και ο αγώνας θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2.

Δείτε αναλυτικά το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας ΕΔΩ.

Σπορ Ποδόσφαιρο Μπάσκετ Ολυμπιακός Euroleague Μουντιάλ Αθλητικές Μεταδόσεις

