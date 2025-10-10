Παναθηναϊκός AKTOR: Ένας… εξωγήινος Ναν και ένας ανήσυχος Αταµάν

Οι… ψυχοβγαλτικες νίκες έχουν καταντήσει «συνήθεια» για τον Παναθηναϊκό τα τελευταία δύο χρόνια. Από εκείνη την αδιανόητη νίκη στο Πριγκιπάτο µε το τρίποντο του Γκριγκόνις µέχρι το χθεσινό buzzer beater στη Βιτόρια, οι «πράσινοι» έχουν κάνει συνήθεια αυτές τις βραδιές για τους φίλους της οµάδας, µε τον Κέντρικ Ναν να είναι σε πολλά τέτοια µατς ο µεγάλος πρωταγωνιστής.

Αυτή τη φορά, ο περσινός MVP της Euroleague χρειάστηκε µόλις 4 δευτερόλεπτα για να βρει τον χώρο και να «τελειώσει» τη Μπασκόνια και κυρίως να… σώσει την οµάδα του από ένα «κάζο» που θα δηµιουργούσε µουρµούρα, λίγες ηµέρες πριν το πρώτο «αιώνιο» ντέρµπι της σεζόν.



Ο Παναθηναϊκός έφτασε κοντά στην ήττα, σε ένα παιχνίδι που προηγήθηκε ακόµα και µε 17 πόντους στα τελευταία δευτερόλεπτα της 3ης περιόδου, σε ένα παιχνίδι που έµοιαζε να ελέγχει απόλυτα από την αρχή ως το τέλος. Κατάφερε τελικώς να «σπάσει» µια κατάρα που κρατούσε από το 2017 στην έδρα της Μπασκόνια, έστω και αν το έκανε πιο… αγχωτικά από ότι χρειαζόταν στο τελευταίο δεκάλεπτο.

Ο Όσµαν που συνεχίζει από το… EuroBasket και ο two-way Χουάντσο

Εκτός του… ανθρώπου της τελευταίας στιγµής, ο Παναθηναϊκός είχε σε καλό βράδυ τον Τσέντι Όσµαν και τον Χουάντσο Ερνανγκόµεθ. Ο Τούρκος έκανε ό,τι ήθελε στο πρώτο ηµίχρονο (20 πόντοι, 8 ριµπάουντ), πρόσφερε πολύτιµους πόντους στον αιφνιδιασµό και δείχνει να το… πιάνει από εκεί που το άφησε στο EuroBasket, σε ένα σηµείο της χρονιάς που οι «πράσινοι» δεν έχουν βρει σταθερότητα και χηµεία.

EUROKINISSI

Μαζί του, ο Χουαντσο βοήθησε τον Παναθηναϊκό σε κρίσιµα σηµεία τόσο επιθετικά όσο και αµυντικά (15 πόντοι, 10 ριµπάουντ), την ώρα που οι «πράσινοι» αντιµετωπίζουν αρκετά ζητήµατα στη ρακέτα για ένα ακόµα παιχνίδι. Χολµς και Γιούρτσεβεν παραµένουν εκτός κλίµατος και ο «Επτάστερος» συνεχίζει να µην αισθάνεται ασφάλεια στους ψηλούς.

Ο Αταµάν προειδοποίησε (ξανά) και ο Ναν που θα χρειαστεί συµπαραστάτες

Ο τεχνικός του «τριφυλλιού» στις δηλώσεις του µετά το µατς δεν παρέλειψε να… κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου για την νοοτροπία που παρουσίασαν οι παίκτες του στο τελευταίο διάστηµα του αγώνα. Μάλιστα, στη συνέντευξη τύπου ο Αταµάν τόνισε πως «Αυτό είναι επικίνδυνο για το µέλλον µας γιατί έχουµε µεγάλους στόχους».

EUROKINISSI

Ο έµπειρος πλέον προπονητής του Παναθηναϊκού καταλαβαίνει πως όσο σηµαντική και να ήταν η νίκη απέναντι στη Μπασκόνια, ανάλογες εµφανίσεις µέσα στη σεζόν δεν θα έχουν πάντα την ίδια κατάληξη. Ο Ναν έχει το «χάρισµα» να βρίσκει µεγάλα σουτ σε καίρια σηµεία, σε µια σεζόν µε τόσα πολλά (και απαιτητικά παιχνίδια) όµως ο Αµερικανός σταρ θα χρειαστεί βοήθειες από τους συµπαίκτες του. Για να µην χρειάζονται διαρκώς τέτοια µεγάλα σουτ για να «καθαρίσουν» οι παίκτες του «δικά» τους παιχνίδια…