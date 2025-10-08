Ρεάλ και Μπαρτσελόνα δεν υπογράφουν νέα συμβόλαια στη EuroLeague σύμφωνα με την Mundo Deportivo

Η Ρεάλ Μαδρίτης και η Μπαρτσελόνα φέρονται να έχουν αρνηθεί να υπογράψουν τα νέα 15ετή συμβόλαια με την EuroLeague, σύμφωνα με πληροφορίες της Mundo Deportivo. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, στη συνεδρίαση του Board που πραγματοποιήθηκε στη Βαρκελώνη τη Δευτέρα (6/10) και την Τρίτη (7/10), δεν υπήρξε καμία πρόοδος στο ζήτημα. Υπενθυμίζεται ότι τα ισχύοντα συμβόλαια των 13 μετόχων ολοκληρώνονται το 2026.

To δημοσίευμα του ισπανικού μέσου

🗞️ 𝐍𝐨𝐭𝐢𝐜𝐢𝐚 𝐌𝐃



❌ Barça y Real Madrid se resisten a renovar por la Euroliga



✍️ @josehuguet https://t.co/5kgg6We8oT — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) October 8, 2025

«Η Μπάρτσα και η Ρεάλ Μαδρίτης θέλουν να έχουν το ελεύθερο να αποφασίσουν για την πιθανή μετακίνησή τους στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που σχεδιάζει να ξεκινήσει το NBA το 2027 και για αυτόν τον λόγο συνεχίζουν να αντιστέκονται στην υπογραφή της ανανέωσης του συμβολαίου τους με την Ευρωλίγκα».