Παναθηναϊκός: Ο Ναν που εγκλωβίζεται, ο αγέραστος Ʃλούκας και οι αλήθειες του Αταμάν

Η πρώτη διαβολοβδομάδα της φετινής EuroLeague δεν «έκλεισε» όπως θα περίμεναν οι φίλοι του Παναθηναϊκού AKTOR. Η Μπαρτσελόνα εμφανίστηκε αποφασισμένη να κάνει τη ζημιά στο ανανεωμένο Telecom Center και το κατάφερε, με τον τρόπο που πλήγωσαν όλες οι ομάδες το «τριφύλλι» την περασμένη σεζόν. Ʃπάζοντας το φράγμα των 100 πόντων στο ΟΑΚΑ,

ευστοχώντας σε 16 σουτ τριών πόντων και «αφοπλίζοντας» τον MVP της περασμένης σεζόν, Κέντρικ Ναν.



Ο Πεναρόγια έβαλε τον Πάντερ πάνω του για να τον εκνευρίσει και τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Αποβολή του Αμερικάνου σταρ τέλος, εκνευρισμός στις αποφάσεις του νωρίτερα και αναπόφευκτα,η ήττα από το ανανεωμένο και γεμάτο εμπειρία ρόστερ των Μπλαουγκράνα (Κλάιμπερν, Ʃενγκελία και ο «μαέστρος» Λαπροβίολα) έκανε τη δουλειά.



Η μεγάλη εμφάνιση του Ʃλούκα-Χουάντσο και το άλυτο ζήτημα της ρακέτας



Eurokinissi

Υπό κανονικές συνθήκες, με τέτοια εμφάνιση από τον Κώστα Ʃλούκα (18 πόντοι, 11 ασίστ και +30 στο σύστημα αξιολόγησης) και την σπουδαία επιθετική μέρα του Χουάντσο Ερνανγκομεθ (27 πόντοι, 8 ριμπάουντ), ο Παναθηναϊκός θα είχε κλειδώσει τη νίκη «καλύπτοντας» το κακό επιθετικό βράδυ του Κέντρικ Ναν.

Όταν όμως καταφέρνεις να δεχτείς 103 πόντους στην έδρα σου, το αποτέλεσμα δεν μπορεί να είναι θετικό.

Eurokinissi

Ακόμα και όταν οι «πράσινοι» με μεγάλα σουτ έφτανα κοντά στην Μπαρτσελόνα, οι φιλοξενούμενοι είχαν τον τρόπο να «ανοίγουν» ξανά την διαφορά σε ασφαλή επίπεδα, εκμεταλλευόμενοι κάθε ευκαιρία που έδιναν απλόχερα οι γηπεδούχοι. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως ο Αταμάν στάθηκε στην εικόνα των ψηλών του στη συνέντευξη τύπου, οι οποίοι όπως ανέφερε χαρακτηριστικά «Δεν προσέφεραν (σ.σ οι σέντερ) σε άμυνα και

επίθεση».

Eurokinissi

Ο Γιούρτσεβεν μπορεί να προφέρει συγκεκριμένα πράγματα, ο Χολμς δεν έχει καταφέρει να «κουμπώσει» ακόμα στον ρόλο που θέλει ο Τούρκος τεχνικός και ότι βοήθειες πήρε ο Παναθηναϊκός προήλθαν από την υπερπροσπάθεια του Μητογλου απέναντι σε μια άνιση και δύσκολη μάχη με τους Ʃενγκελία, Βέσελι και Μπίλι Ερνανγκόμεθ. Η προσαρμογή του Χολμς θα παίξει μεγάλο ρόλο στη συνέχεια, ιδίως λογικά της απουσίας του Ματίας Λεσόρ τουλάχιστον μέχρι τον Νοέμβριο.



Η προειδοποίηση του Αταμάν και η προσπάθεια αφύπνισης από νωρίς



Eurokinissi

Πριν την νικηφόρα πρεμιέρα απέναντι στη Μπάγερν, ο Εργκίν Αταμάν είχε «προειδοποιήσει» πως το «τριφύλλι» είναι στο 40% της ετοιμότητας του. Το βράδυ της Παρασκευής, ο Τούρκος τεχνικός το πήγε ένα βήμα... παραπέρα και (ίσως υπερβάλλοντας λίγο παραπάνω) δήλωσε πως «με αυτό το μπάσκετ που παίξαμε, θα είναι δύσκολο, όχι να μπούμε στο Final Four, αλλά να μπούμε στα playoffs».



Ʃίγουρα, η εικόνα του Παναθηναϊκού δεν μπορεί να εμπνέει ηρεμία στον προπονητή του, δεν είναι όμως σωστό να βγάλουμε συμπεράσματα από το 2ο επίσημο παιχνίδι της σεζόν. Ο Αταμάν θέλει να αφυπνίσει όσο πιο νωρίς γίνεται τον εγωισμό της ομάδας του για να αποφύγει ανάλογα αποτελέσματα μέσα στην έδρα του. Εξάλλου, κανένας τίτλος δεν κρίθηκε ποτέ από την δεύτερη αγωνιστική, είτε ο Παναθηναϊκός έκανε το 2/2, είτε έχανε 1 ή και τα δύο παιχνίδια...