Παναθηναϊκός AKTOR - ΠΑΟΚ 93-83: Άνετη πρεμιέρα με κορυφαίο τον Μήτογλου

Η πρεμιέρα του Παναθηναϊκού AKTOR στη Stoiximan GBL ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Οι «πράσινοι», χωρίς τους Σλούκα, Όσμαν, Γιούρτσεβεν και τον τιμωρημένο Αταμάν ξεκίνησαν νικηφόρα τις υποχρεώσεις τους στο πρωτάθλημα απέναντι στον ΠΑΟΚ, επικρατώντας με 93-83 των ασπρόμαυρων στo Telecom Center.

Κορυφαίος της αναμέτρησης και του Παναθηναϊκού ήταν ο Ντίνος Μήτογλου, που μέτρησε 22 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ θετικό ήταν και το ντεμπούτο του Σορτς στη GBL, σημειώνοντας 10 πόντους και 3 ασίστ σε περίπου 20' που αγωνίστηκε. Για τον μαχητικό (στο 2ο ημίχρονο) ΠΑΟΚ, ξεχώρισαν οι Τζάκσον και Τζόουνς.

Πλέον, το «τριφύλλι» στρέφει το βλέμμα του στις υποχρεώσεις του στην Ευρώπη, καθώς και στην 2η αγωνιστική της Basket League στην οποία θα αντιμετωπίσει στο ΣΕΦ τον Ολυμπιακό (12/10, 19:00), στο πρώτο αιώνιο ντέρμπι της χρονιάς.

Το ματς

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με λίγο θέαμα και αρκετά «μουδιασμένες» τις δύο ομάδες, με τον Παναθηναϊκό να «ψάχνει» καλές συνεργασίες και τον ΠΑΟΚ να διατηρείται κοντά στο σκορ, εκμεταλλευόμενος την έλλειψη χημείας των «πράσινων». Το ευχάριστο νέο στα πρώτα λεπτά του αγώνα ήταν το πρώτο καλάθι του Γκριγκόνις, έναν χρόνο μετά τον τραυματισμό του.

Οι παίκτες του Σερέλη άρχισαν να βρίσκονται καλύτερα μέσα στο παρκέ και έκλεισαν το πρώτο δεκάλεπτο στο +10, με τον Σαμοντούροφ να πρωταγωνιστεί μετρώντας 9 πόντους και 2 ριμπάουντ.

Οι «πράσινοι» ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοση τους στο 2ο δεκάλεπτο και με τα διαδοχικά εύστοχα τρίποντα Τολιόπουλου και Μήτογλου αύξησαν το προβάδισμα στο +19, στη μεγαλύτερη υπέρ τους διαφορά στο παιχνίδι (36-17). Ο ΠΑΟΚ συνέχισε να κάνει αβίαστα λάθη, ο Παναθηναϊκός άρχισε να βρίσκει νέους πρωταγωνιστές στην επίθεση ολοκληρώνοντας το πρώτο μέρος στο +20. Σκορ ημιχρόνου 51-31.

Ο ΠΑΟΚ αντέδρασε στη 3η περίοδο και κατάφερε να ρίξει την διαφορά ακόμα και στο -11, με τους «πράσινους» να πληρώνουν την αδράνεια τους σε αυτό το σημείο, διατηρώντας ωστόσο τη διαφορά σε ασφαλή επίπεδα με την λήξη του δεκαλέπτου (72-58, 30').

Οι ασπρόμαυροι συνέχισαν να βάζουν δύσκολα στον Παναθηναϊκό, προσπάθησαν να μπουν ξανά στο παιχνίδι στο τελευταίο δεκάλεπτο χωρίς όμως να απειλήσουν ουσιαστικά το -σταθερά διψήφιο- προβάδισμα των «πράσινων».

Τα δεκάλεπτα: 20-10, 51-31, 72-58, 93-83.