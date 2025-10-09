Μπασκόνια - Παναθηναϊκός 84-86: Ο «ήρωας» Ναν έσωσε από... αυτοκτονία το «τριφύλλι»

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έκανε τα... εύκολα δύσκολα στη Βιτόρια στο τελευταίο δεκάλεπτο, κατάφερε όμως να φύγει με νίκη από την Ισπανία (84-86) στην 3η αγωνιστική της EuroLeague χάρη στο απίστευτο buzzer beater του Κέντρικ Ναν!

Ο περσινός MVP της διοργάνωσης έκανε... θαύματα, μετρώντας 30 πόντους, 7 ριμπάουντ και 2 ασίστ και «σπάζοντας» την κατάρα που κυνηγούσε το «τριφύλλι» στην έδρα της Μπασκόνια, αφού είχε να κερδίσει εκεί από το 2017. Εκτός του Ναν, οι Όσμαν και Χουάντσο έδωσαν πολύτιμες βοήθειες σε άμυνα και επίθεση, για να πετύχουν οι «πράσινοι» την 2η νίκη τους στη σεζόν.

Αντίθετα, η Μπασκόνια συνεχίζει να... αγνοεί τη νίκη, πέφτοντας στο 0-3 και στην τελευταία θέση της βαθμολογίας.

Το ματς

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε το παιχνίδι με την... περσινή του πεντάδα, αφήνοντας στον πάγκο τους νεοαποκτηθέντες Σορτς, Χολμς και Ρογκαβόπουλο. Ναν και Όσμαν έδωσαν το σύνθημα επιθετικά στα πρώτα λεπτά, σε ένα διάστημα που και οι δύο ομάδες έψαχναν τα πατήματα τους και αναλώθηκαν σε αρκετά λάθη (3-9, 4'). Ο MVP της περασμένης σεζόν πέτυχε το πρώτο «πράσινο» τρίποντο, που σε συνδυασμό με το καλάθι του Όσμαν «έχτισε» το πρώτο +9 της βραδιάς (7-16, 7').

Το δεύτερο προσωπικό φάουλ του Ναν 1:35' πριν ολοκληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο άλλαξε από νωρίς το πλάνο του Αταμάν, που έριξε στο παρκέ ταυτόχρονα Σορτς και Σλούκα, με τον πρώτο να δίνει λύσεις επιθετικά άμεσα. Η Μπασκόνια πάτησε καλύτερα στο 2ο δεκάλεπτο, τα τρίποντα των Σλούκα και Όσμαν «έκοψαν» τον ρυθμό των Ισπανών και έδωσαν διψήφιο προβάδισμα στο «τριφύλλι» (19-30, 14').

Eurokinissi

Με τα ποσοστά στα τρίποντα να παραμένουν χαμηλά, η Μπασκόνια κατάφερε να κατεβάσει τη διαφορά στους έξι, σε ένα πρώτο μέρος που οι δύο ομάδες δεν βρήκαν ρυθμό επιθετικά. Σκορ ημιχρόνου 36-42.

Το 8-0 της Μπασκόνια στα πρώτα δύο λεπτά της 3ης περιόδου ανάγκασαν τον Αταμάν να καλέσει άμεσα τάιμ-άουτ, βλέποντας τους γηπεδούχους να περνούν μπροστά στο σκορ (44-42, 22'). Ο Παναθηναϊκός αντέδρασε και με πρωταγωνιστή τον Χουάντσο σε επίθεση (πέντε σερί πόντοι) και άμυνα ανέβασε πάλι στο +6 την υπέρ του διαφορά. Μαζί με τον Ισπανό φόργουορντ, ο Ναν πρόσθεσε τέσσερεις ακόμη πόντους και έδωσε νέα διψήφια διαφορά στους «πράσινους» (45-55, 25').

Οι παίκτες του Αταμάν ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοσή τους στα τελευταία δύο λεπτά και χάρη στα καλάθια του Μήτογλου και του Όσμαν ανέβασαν στο +15 την απόσταση από την Μπασκόνια. Οι Ισπανοί δεν πτοήθηκαν και άμεσα έφεραν το παιχνίδι στα μέτρα τους (70-76), με ένα δικό τους 7-0 στο 4ο δεκάλεπτο.

Eurokinissi

Ο Φόρεστ κατάφερε να ισοφαρίσει έπειτα από την δική του χαμένη βολή, όμως οι «πράσινοι» είχαν τον τελευταίο λόγο. Ο Κέντρικ Ναν το πήρε πάνω του, πέτυχε ένα αδιανόητο buzzer beater και χάρισε στον Παναθηναϊκό AKTOR μια αγχωτική νίκη στη Βιτόρια.

Τα δεκάλεπτα: 14-20, 36-42, 56-71, 84-86.

Τα ομαδικά στατιστικά της Μπασκόνια: 24/45 δίποντα, 7/26 τρίποντα, 15/21 βολές, 40 ριμπάουντ (30 αμυντικά – 10 επιθετικά), 16 ασίστ, 10 κλεψίματα, 16 λάθη, 4 μπλοκ



Τα ομαδικά στατιστικά του Παναθηναϊκού: 24/48 δίποντα, 8/25 τρίποντα, 14/20 βολές, 44 ριμπάουντ (31 αμυντικά – 13 επιθετικά), 14 ασίστ, 4 κλεψίματα, 18 λάθη, 4 μπλοκ