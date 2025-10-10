Η υπόκλιση του Ντόνσιτς στον κόσμο του Παναθηναϊκού και η απάντηση της ΚΑΕ

Με τα καλύτερα λόγια για την «κολασμένη» ατμόσφαιρα, που δημιουργούν οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ μίλησε ο σούπερ σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς, Λούκα Ντόνσιτς στην Αμερική.

Ο Σλοβένος σούπερ σταρ του NBA βρέθηκε καλεσμένος στο δημοφιλές κανάλι του Youtube «First We Feast» και συγκεκριμένα στην εκπομπή «Hot Ones», όπου οι καλεσμένοι απαντάνε σε ερωτήσεις, τρώγοντας καυτερό κοτόπουλο.

Εκεί, μοιράστηκε τις σκέψεις του σχετικά με τις διαφορές, που εντοπίζονται ανάμεσα σε NBA και ευρωπαϊκό μπάσκετ και αναφέρθηκε στους οπαδούς του Παναθηναϊκού, αποθεώνοντας τους.

Όταν ρωτήθηκε για την πιο «καυτή» ατμόσφαιρα στην οποία έχει βρεθεί να αγωνίζεται, απάντησε χωρίς σκέψη το ΟΑΚΑ και τους φιλάθλους των «πρασίνων».

Ο Ντόνσιτς είχε βρεθεί αντιμέτωπος με τον Παναθηναϊκό όταν αγωνιζόταν ακόμα στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Συγκεκριμένα, είπε: «Η Σερβία, η Ελλάδα και η Τουρκία έχουν την καλύτερη ατμόσφαιρα. Το πιο καυτό κοινό που έπαιξα είναι του Παναθηναϊκού. Δεν μπορούσα να ακούσω τους συμπαίκτες μου. Άρχισε το ματς και χάναμε 20-0»

Η άμεση απάντηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός

Αμέσως μόλις δημοσιοποιήθηκε το βίντεο με τις δηλώσεις του Ντόνσιτς, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός σχολίασε κάτω από τη δημοσίευση.

«Λούκα Ντόντσιτς, το εκτιμάμε. Ανυπομονούμε να σε καλωσορίσουμε στο σπίτι μας, ώστε να νιώσεις την καλύτερη ατμόσφαιρα από τους καλύτερους οπαδούς του κόσμου!».