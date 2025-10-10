Ντέιβιντ Μπέκαμ και Τζάκι Τσαν μαζί στην Κίνα - Ο λόγος της κοινής τους παρουσίας

Η αντίστροφη μέτρηση για τη νέα σεζόν του NBA έχει ξεκινήσει και οι ομάδες δίνουν φιλικά προετοιμασίας στην Κίνα, στο πλαίσιο των NBA China Games. Οι αναμετρήσεις διεξάγονται στη Μακάου και σηματοδοτούν την επιστροφή της διοργάνωσης εκεί για πρώτη φορά από το 2019.

Το μπασκετικό γεγονός έχει συγκεντρώσει τεράστιο ενδιαφέρον και πέρα από τα μεγάλα ονόματα του NBA, στις εξέδρες έδωσαν το «παρών» δύο παγκόσμιοι σταρ ο Ντέιβιντ Μπέκαμ και ο Τζάκι Τσαν. Οι δύο θρύλοι, αν και προέρχονται από διαφορετικούς κόσμους, συναντήθηκαν, αντάλλαξαν χαιρετισμούς και χαμόγελα, ενώ το παιχνίδι παρακολούθησαν και οι Σακίλ Ονίλ και Γιαο Μινγκ.

Δύο διαφορετικοί κόσμοι, ενωμένοι για τη λάμψη του NBA

Ο Μπέκαμ, που έγραψε ιστορία με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κατακτώντας πλήθος τίτλων μεταξύ αυτών και το Champions League του 1999, συνέχισε τη λαμπρή καριέρα του σε Ρεάλ Μαδρίτης, Μίλαν, Λος Άντζελες Γκάλαξι και Παρί Σεν Ζερμέν, προτού αποσυρθεί το 2013.

Από την πλευρά του, ο Τζάκι Τσαν, ένας από τους πιο αγαπητούς ηθοποιούς και σκηνοθέτες παγκοσμίως, παραμένει εμβληματική φιγούρα του κινηματογράφου, γνωστός για το μοναδικό του στυλ που συνδυάζει δράση, χιούμορ και εντυπωσιακές πολεμικές τέχνες.