Ιστορικό συμβόλαιο για τον Ντουράντ – Ο υψηλότερα αμειβόμενος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ

Ο Κέβιν Ντουράντ έγραψε ιστορία στο ΝΒΑ, καθώς η διετής επέκταση συμβολαίου του με τους Χιούστον Ρόκετς, αξίας 90 εκατομμυρίων δολαρίων, τον καθιστά πλέον τον πλουσιότερο παίκτη όλων των εποχών σε συνολικά κέρδη καριέρας, φτάνοντας τα 589,2 εκατ. δολάρια (σύμφωνα με τον Σαμς Τσαράνια του ESPN).

Μέχρι πρότινος, την κορυφή κατείχε ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, με 583,9 εκατ. δολάρια.

Το νέο συμβόλαιο του Ντουράντ περιλαμβάνει player option για τη σεζόν 2027-28, γεγονός που τον διατηρεί στο Χιούστον μέχρι την ηλικία των 39 ετών. Αν και πολλοί θεωρούν πως πρόκειται για το τελευταίο του μεγάλο συμβόλαιο, η συμφωνία αυτή επιβεβαιώνει την τεράστια αγωνιστική και εμπορική του αξία, σχεδόν δύο δεκαετίες μετά το ντεμπούτο του στο ΝΒΑ.

Ένας σταρ με στρατηγική

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Ντουράντ αρνήθηκε το μέγιστο συμβόλαιο των 120 εκατ. δολαρίων, επιλέγοντας μικρότερη απολαβή προκειμένου να προσφέρει στη διοίκηση των Ρόκετς μεγαλύτερη ευελιξία στο χτίσιμο μιας ομάδας πρωταθλητισμού.

Η ομάδα του Χιούστον, υπό τον GM Ραφαέλ Στόουν, σκοπεύει να ενισχύσει το ρόστερ γύρω από τους Ντουράντ, Αλπερέν Σενγκούν, Τζαμπάρι Σμιθ Τζούνιορ και Άμεν Τόμπσον, δημιουργώντας έναν από τους πιο ολοκληρωμένους και θεαματικούς κορμούς στη Δύση.

Amen Thompson says he didn’t know that Kevin Durant took below the max salary on his #Rockets extension.



“Generous guy.” pic.twitter.com/Xm9zIrwLeH — The Rockets Wire (@TheRocketsWire) October 19, 2025

Μια τέτοια παραχώρηση είναι σπάνια για σταρ του βεληνεκούς του Ντουράντ — ειδικά σε αυτή την ηλικία. Για σύγκριση, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς υπέγραψε διετή max επέκταση 101,3 εκατ. δολαρίων με τους Λέικερς το 2024.

Κυνηγώντας κάτι περισσότερο από τα χρήματα

Αν και η νέα συμφωνία αποτελεί οικονομικό ορόσημο, ο Ντουράντ παραμένει προσηλωμένος στη διάρκεια της καριέρας και την κληρονομιά του. Με 17 σεζόν πίσω του και πάνω από 30.000 πόντους, ο «KD» βρίσκεται πολύ κοντά σε θρύλους του παρελθόντος, όπως ο Ουίλτ Τσέιμπερλεϊν (31.419) και ο Ντιρκ Νοβίτσκι (31.560), τους οποίους μπορεί να ξεπεράσει μέσα στη φετινή σεζόν, εφόσον παραμείνει υγιής.

Με τη νέα του συμφωνία, ο Ντουράντ αποδεικνύει πως, ακόμη και στα 37 του, συνεχίζει να κυνηγά διακρίσεις, όχι απλώς επιταγές.