Τι περιλαμβάνει το σχέδιο των Μπακς για να «δέσουν» στο Μιλγουόκι τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

Ίσως όχι και όλα τα αδέρφια... αλλά σίγουρα τον Θανάση και τον Άλεξ, αφού το έκαναν κιόλας. Ο Κώστας άλλωστε είναι στον Ολυμπιακό και θα μείνει εκεί. Θυμίζουμε, ότι λίγες ημέρες πριν ο «Greek Freak» είχε αναφέρει ότι θα παραμείνει πιστός στο Μιλγουόκι, όμως είναι απόλυτα ανθρώπινο, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, και λογικό σε μερικούς μήνες να θελήσει να φύγει.

Αυτή η δήλωση δεν ακούστηκε καθόλου καλή στα αυτιά των Μπακς που έχουν «γυρίσει τον κόσμο ανάποδα» και θα συνεχίσουν να το κάνουν, ώστε ο Γιάννης να μείνει στα «Ελάφια». Πρώτο πλάνο; Να υπογράψει ο Θανάσης. Έγινε. Δεύτερο πλάνο; Να υπογράψει ο Άλεξ. Έγινε κι αυτό. Η ψυχολογία του Γιάννη κι η αγάπη που έχει ο ίδιος για την οικογένειά του έχει γίνει πρωτεύον ζήτημα για την ομάδα του NBAer και πλέον οι Μπακς προσεγγίζουν την υπόθεσή του κυρίως συναισθηματικά.

Με το two-way συμβόλαιο του Άλεξ η κατάσταση στο Μιλγουόκι γίνεται οικογενειακή, και οι Αντετοκούνμπο γράφουν ιστορία σαν την πρώτη τριάδα αδερφών που θα αγωνίζονται στην ίδια ομάδα του NBA.

Οι δηλώσεις του Σαμς Χαράνια για το πλάνο των Μπακς ώστε να κρατήσουν τον Greek Freak

Την ίδια άποψη έχει κι ο Σαμς Χαράνια, ο έγκριτος ρεπόρτερ του NBA. Συγκεκριμένα ανέφερε πως η κίνηση να «κλείσουν» τον Άλεξ είναι δείγμα πως οι Μπακς κάνουν τα πάντα για να πείσουν τον Greek Freak να παραμείνει στο Μιλγουόκι και να μη σκεφτεί να φύγει ούτε τώρα, ούτε σε έξι μήνες, ίσως και... ποτέ.

«Οι Μπακς κάνουν ό,τι μπορούν για να κάνουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να νιώσει όσο πιο άνετα γίνεται και πιο ικανοποιημένος. Είναι προφανές ότι η κίνηση (σ.σ. του Άλεξ Αντετοκούνμπο) γίνεται με σκοπό να μην αφήσουν τίποτα στην τύχη. Όμως απ' την πλευρά του Γιάννη, μου έχουν πει ότι αυτές οι κινήσεις είναι ανεξάρτητες από εκείνον και τις αποφάσεις του.

Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι θα πάρει την τελική του απόφαση για το μέλλον του, όποια και αν είναι αυτή, καθώς του απομένει ακόμα ένας χρόνος στο συμβόλαιό του μετά τη φετινή σεζόν και αυτή η απόφαση θα βασιστεί στην απόδοση της ομάδας. Από αυτήν την άποψη, το πρώτο τέταρτο της σεζόν θα είναι καθοριστικό για να φανεί πόσο καλοί είναι οι Μπακς».