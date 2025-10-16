«Ο Σπανούλης στον πάγκο, ο Γιάννης στο παρκέ»:Η πρόβλεψη που… ανάβει φωτιές για τον Ολυμπιακό
Λιθουανός δημοσιογράφος «βλέπει» τον Σπανούλη να επιστρέφει στον Ολυμπιακό ως προπονητής και τον Αντετοκούνμπο να τον ακολουθεί στο λιμάνι.
Μια δήλωση που ξεσήκωσε συζητήσεις στους μπασκετικούς κύκλους έκανε ο Γκίτις Μπλαζέβιτσιους στο «Urbonus Podcast». Ο Λιθουανός υποστήριξε ότι το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο ενδέχεται να περάσει μέσα από τον Ολυμπιακό και μάλιστα υπό τις οδηγίες του Βασίλη Σπανούλη!
Ο Μπλαζέβιτσιους εκτίμησε πως ο Σπανούλης, θα επιστρέψει κάποια στιγμή στους Πειραιώτες, αυτή τη φορά όχι με τη φανέλα, αλλά με το κοστούμι του προπονητή. Και δεν έμεινε εκεί. Προχώρησε ακόμη παραπέρα, προβλέποντας πως ο «Greek Freak» θα τον ακολουθήσει, για να ζήσει την εμπειρία της Euroleague στο φινάλε της καριέρας του.
«Θα ήθελα να τον δω στην Euroleague, όχι αλλού. Πιστεύω ότι ο Σπανούλης θα είναι στον πάγκο του Ολυμπιακού και ο Γιάννης θα θελήσει να παίξει για το είδωλό του», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Η φλόγα αυτής της πιθανότητας δεν είναι εντελώς φανταστική. Ο ίδιος ο Αντετοκούνμπο έχει παραδεχθεί σε παλαιότερες δηλώσεις του ότι επιθυμεί να κλείσει την καριέρα του στην Ελλάδα.«Δεν θέλω να ζήσω στην Αμερική. Θα γυρίσω πίσω, είτε σε Φιλαθλητικό, είτε σε Ολυμπιακό ή Παναθηναϊκό», είχε πει ο σταρ των Μπακς.