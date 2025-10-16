«Ο Σπανούλης στον πάγκο, ο Γιάννης στο παρκέ»:Η πρόβλεψη που… ανάβει φωτιές για τον Ολυμπιακό

Μια δήλωση που ξεσήκωσε συζητήσεις στους μπασκετικούς κύκλους έκανε ο Γκίτις Μπλαζέβιτσιους στο «Urbonus Podcast». Ο Λιθουανός υποστήριξε ότι το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο ενδέχεται να περάσει μέσα από τον Ολυμπιακό και μάλιστα υπό τις οδηγίες του Βασίλη Σπανούλη!



Ο Μπλαζέβιτσιους εκτίμησε πως ο Σπανούλης, θα επιστρέψει κάποια στιγμή στους Πειραιώτες, αυτή τη φορά όχι με τη φανέλα, αλλά με το κοστούμι του προπονητή. Και δεν έμεινε εκεί. Προχώρησε ακόμη παραπέρα, προβλέποντας πως ο «Greek Freak» θα τον ακολουθήσει, για να ζήσει την εμπειρία της Euroleague στο φινάλε της καριέρας του.



«Θα ήθελα να τον δω στην Euroleague, όχι αλλού. Πιστεύω ότι ο Σπανούλης θα είναι στον πάγκο του Ολυμπιακού και ο Γιάννης θα θελήσει να παίξει για το είδωλό του», ανέφερε χαρακτηριστικά.





Η φλόγα αυτής της πιθανότητας δεν είναι εντελώς φανταστική. Ο ίδιος ο Αντετοκούνμπο έχει παραδεχθεί σε παλαιότερες δηλώσεις του ότι επιθυμεί να κλείσει την καριέρα του στην Ελλάδα.«Δεν θέλω να ζήσω στην Αμερική. Θα γυρίσω πίσω, είτε σε Φιλαθλητικό, είτε σε Ολυμπιακό ή Παναθηναϊκό», είχε πει ο σταρ των Μπακς.



