Εθνική Ελλάδας: Ο Βασίλης Σπανούλης συνεχίζει με την «επίσημη αγαπημένη» μέχρι το 2027

Σύμφωνα με πληροφορίες του flash.gr, o προπονητής της Μονακό και Ομοσπονδιακός προπονητής της Eθνικής Ελλάδος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισίου, αλλά και στο Ευρωμπάσκετ του 2025, που έφερε στην «επίσημη αγαπημένη» το πρώτο της μετάλλιο μετά από 16 χρόνια, Βασίλης Σπανούλης ανανεώνει τη συνεργασία του με την ΕΟΚ μέχρι το 2027.

Η Μονακό, παρά την φημολογία που υπήρχε ότι θα πρόβαλλε αντίσταση στην ανανέωση του Σπανούλη με σκοπό την αφοσίωση του στις υποχρεώσεις της ομάδας του Μόντε Κάρλο, δεν παρενέβη στις διαδικασίες και στήριξε την επιθυμία του ομοσπονδιακού τεχνικού να συνεχίσει να προπονεί την Εθνική ομάδα της χώρας του.

Ο Βασίλης Σπανούλης σε ερώτηση που είχε γίνει μετά το Ολυμπιακός-Μονακό, απάντησε στα σενάρια που τον θέλουν να μένει στον πάγκο της Εθνικής με ένα χαμόγελο... γεμάτο μηνύματα «Θα το μάθετε σύντομα». Όπως φαίνεται το χαμόγελο του έκρυβε από πίσω χαρούμενο μήνυμα για τον ίδιο και την Εθνική.