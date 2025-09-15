Επέστρεψε η «χάλκινη» Εθνική με Final Countdown - Σπανούλης: «Το μετάλλιο ανήκει σε όλη την Ελλάδα»

Με ενθουσιασμό, χειροκροτήματα και υπό τους ήχους του Final Countdown που σημάδεψε το έπος του 1987 υποδέχθηκε η Ελλάδα την Εθνική Ομάδα Μπάσκετ στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Η αποστολή της Γαλανόλευκης, με το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket στις αποσκευές της, μόλις προσγειώθηκε από τη Ρίγα, φέρνοντας στην Ελλάδα το πρώτο μετάλλιο στο μπάσκετ μετά από 16 ολόκληρα χρόνια.

Σπανούλης: «Το μετάλλιο ανήκει σε όλη την Ελλάδα»

Ο Βασίλης Σπανούλης μίλησε στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος, μετά την άφιξη της ελληνικής αποστολής από τη Ρίγα, όπου η Εθνική κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο EuroBasket 2025.



Αναλυτικά οι δηλώσεις του:



«Είναι πολύ ωραία υποδοχή, όπως αξίζει σε αυτή την ομάδα. Αυτό το μετάλλιο ανήκει σε όλη την Ελλάδα. Θέλαμε να δώσουμε χαρά σε όλο τον κόσμο. Θέλαμε να φέρουμε το μπάσκετ ψηλά. Το αξίζει αυτή η γενιά. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι μέλος αυτής της επιτυχίας, αλλά όλα τα εύσημα ανήκουν στους παίκτες και σε όσους συνετέλεσαν. Εύχομαι αυτό το μετάλλιο να αναγεννήσει το μπάσκετ σε πολλούς τους τομείς».

Παπανικολάου: Μηνύματα αγάπης και μετά την ήττα από την Τουρκία

Ο αρχηγός της Εθνικής μας, Κώστας Παπανικολάου, μίλησε μετά την άφιξη της ελληνικής αποστολής στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος.



Αναλυτικά όσα δήλωσε:



«Ευχαριστούμε για την υπέροχη υποδοχή. Νιώθουμε πάρα πολύ χαρούμενοι, ευλογημένοι, πάρα πολύ όμορφα συναισθήματα αυτά που βιώνουμε από χθες, κυρίως για τις αντιδράσεις που βλέπουμε από τον κόσμο. Τα μηνύματα αγάπης που έχουμε πάρει, όχι μόνο χθες, αλλά κυρίως μετά την ήττα από την Τουρκία.



Τους ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ. Η θετική τους ενέργεια, έδωσε τη δική της ώθηση. Με αυτή την επιτυχία καταφέραμε να μπούμε στα σπίτι των Ελλήνων. Τους ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ από καρδιάς. Η δική μου γενιά ερωτεύθηκε το μπάσκετ με τον κόουτς σαν παίκτη, τον Ζήση, τον Ντικούδη, Διαμαντίδη, τον Παπαλουκά, τον Τσαρτσαρή. Το μπάσκετ είναι ενιαίο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευελπιστούμε τα καλύτερα να είναι μπροστά μας».

Θερμή υποδοχή

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης έχει προγραμματίσει μια σύντομη εκδήλωση στην αίθουσα υποδοχής για να τιμήσει τον προπονητή Βασίλη Σπανούλη και τους παίκτες του. Το κλίμα είναι πανηγυρικό, με φιλάθλους να ζητωκραυγάζουν για την επιτυχία της ομάδας. Στην υποδοχή παρευρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτάς, τιμώντας με την παρουσία του την προσπάθεια.

Ο σου΄περ σταρ του NBA Γιάννης Αντετοκούνμπο με τη μασκό της Εθνική «Ερμή»/ Flash.gr, Γιάννης Κέμμος

Φυσικά, από την υποδοχή δε θα μπορούσε να λείπει ο Ερμής, η επίσημη μασκότ της Εθνικής Ομάδας, που δίνει μια ξεχωριστή, εορταστική νότα στην τελετή. Οι παίκτες και ο προπονητής είναι εμφανώς συγκινημένοι από τη θερμή αγάπη του κόσμου, που αναγνωρίζει την τεράστια προσπάθεια και την επιτυχία τους να ανεβούν στο τρίτο σκαλί του βάθρου.

Δείτε τις φωτογραφίες του Γιάννη Κέμμου

Οι παίκτες της Εθνικής με το προπονητικό team

Φωτ. Γιάννης Κέμμος / Flash.gr

Γιάννης Αντετοκούνμπο

Η μητέρα του Γιάννη Ατετοκούνμπο απαθανατίζει τις στιγμές χαράς και υπερηφάνειας