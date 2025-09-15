«Θα είμαι πάντα φίλος σας»: Συγκίνηση και πανηγυρικό μπουγέλο στον Σπανούλη μετά το χάλκινο της Εθνικής

Η Εθνική Ανδρών του μπάσκετ επέστρεψε στα μετάλλια μετά από 16 χρόνια, νικώντας 92-89 τη Φινλανδία στον μικρό τελικό του EuroBasket. Η ατμόσφαιρα στα αποδυτήρια ήταν γιορτινή, με τον ομοσπονδιακό τεχνικό Βασίλη Σπανούλη να δέχεται το καθιερωμένο «μπουγέλο» από τους παίκτες του, μέσα σε χαρά και αποθέωση.



Ο Σπανούλης, έντονα συγκινημένος, ευχαρίστησε όλους για τη συμβολή τους σε αυτή την πορεία, υπογραμμίζοντας ότι η Εθνική παρουσίασε μπάσκετ υψηλού επιπέδου, με όλους να συμμετέχουν και να διατηρούν εξαιρετικό κλίμα.



Κλείνοντας την ομιλία του, απηύθυνε προσωπικές ευχές για επιτυχίες στους συλλόγους τους και πρόσθεσε το συγκινητικό «θα είμαι πάντα φίλος σας», δείχνοντας ότι το χάλκινο μετάλλιο ήταν κάτι περισσότερο από μια απλή διάκριση , ήταν το επιστέγασμα μιας κοινής προσπάθειας και δεσίματος ομάδας:



«Θέλω να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου για αυτά τα δύο χρόνια που είμαστε μαζί, όχι μόνο για φέτος. Θέλω να ευχαριστήσω όχι μόνο εσάς, αλλά μέσα από εσάς όλα τα παιδιά που συμμετείχαν και στα παράθυρα και στην προετοιμασία. Για εμένα προσωπικά κάναμε ένα εκπληκτικό τουρνουά. Παίξαμε εξαιρετικό μπάσκετ. Δεν κερδίσαμε μόνο ένα μετάλλιο, αλλά παίξαμε και εξαιρετικό μπάσκετ. Για ακόμη μία φορά σήμερα βάλαμε 92 πόντους. Σε όλο το τουρνουά παίξατε όλοι. Είχαμε ένα εκπληκτικό κλίμα. Σας εύχομαι από καρδιάς στις ομάδες σας να κάνετε μία εξαιρετική χρονιά να πετύχετε όλους τους στόχους σας. Θα είμαι πάντα δίπλα σας είτε σαν προπονητής είτε σαν φίλος»