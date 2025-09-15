Eurobasket 2025: Η πιο συγκινητική φωτογραφία του τουρνουά απεικονίζει... όλη την Ελλάδα

Η δουλειά της μάνας είναι να φροντίζει τα παιδιά της -για αρχή. Και να τα αγαπάει ανιδιοτελώς για πάντα. Η Βερόνικα Αντετοκούνμπο έχει κι άλλα... προνόμια.

Δεν είναι συχνό φαινόμενο, τρία από τα τέκνα σου να κατακτούν μετάλλιο σε Eurobasket και μάλιστα ταυτόχρονα! Εκείνη είχε τη χαρά, το βράδυ της Κυριακής (14ης Σεπτεμβρίου 2025) να καμαρώσει τον Γιάννη, τον Θανάση και τον Κώστα, να πετυχαίνουν έναν σπουδαίο στόχο για τους ίδιους και για την Ελλάδα ολόκληρη.

Η ίδια περήφανη για τους απογόνους της και οι απόγονοί της για πάντα υπόχρεοι σε αυτήν. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετά το τέλος του Eurobasket και αφού πρώτα είχε βιώσει μία ανεπανάληπτη στιγμή, παρέα με τα αδέλφια του, έπεσε στην αγκαλιά τους και κατέληξε σε αυτή της Βερόνικα.

Η ανάρτησή του, η τελευταία της ιστορικής βραδιάς, είχε να κάνει με εκείνη. Και το φιλί της μετά το πέσιμο της αυλαίας...