Η κόντρα συνεχίζεται: Αντετοκούνμπο και Σενγκούν δεν αντάλλαξαν ούτε χειραψία στην απονομή

Μετά τον ημιτελικό της Ελλάδας κόντρα στην Τουρκία στο EuroBasket 2025 και την ένταση που δημιουργήθηκε από τις αναρτήσεις - δηλώσεις τόσο του Σενγκούν όσο και της τουρκικής ομοσπονδίας, οι τηλεοπτικές κάμερες κατέγραψαν μια ακόμα «αμήχανη» στιγμή ανάμεσα στον Τούρκο σταρ και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, κατά την τελετή απονομής της κορυφαίας πεντάδας της διοργάνωσης.

Όπως φαίνεται στα πλάνα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, που αναδείχθηκε μέλος της κορυφαίας πεντάδας μαζί με τον Αλπερέν Σενγκούν, απέφυγε να ανταλλάξει χειραψία με τον Τούρκο σέντερ. Αντίθετα, ο Έλληνας σταρ είχε έναν ιδιαίτερα θερμό χαιρετισμό με τον Γερμανό Ντένις Σρούντερ και τους υπόλοιπους αθλητές.

Το γεγονός αυτό έρχεται ως φυσική συνέχεια των όσων προηγήθηκαν. Πριν τον ημιτελικό, ο Σενγκούν είχε κάνει δηλώσεις που ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ερμήνευσε ως υποτιμητικές. Η ένταση κορυφώθηκε όταν μετά τον νικηφόρο αγώνα της Τουρκίας, ο Σενγκούν φέρεται να προέβη σε προκλητικές ενέργειες και δηλώσεις.

Ο Γιάννης, σε συνέντευξη Τύπου μετά τον μικρό τελικό όπου η Ελλάδα κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο, δεν θέλησε να δώσει συνέχεια στη λεκτική αντιπαράθεση, τονίζοντας: «Αφήνω το παιχνίδι μου να μιλήσει. Είμαι στην 13η σεζόν μου στο ΝΒΑ, έχω κερδίσει τα πάντα. Έχω μια εκπληκτική οικογένεια, εκπληκτικές σχέσεις. Μου αρέσει να κουβαλάω έτσι τον εαυτό μου, όχι να απαντάω σε όσους λένε άσχημα λόγια. Μπορείτε να δείτε βίντεο στο YouTube και να πάρετε απαντήσεις».

Η κίνηση αυτή του Γιάννη κατά την τελετή της απονομής φαίνεται να επιβεβαιώνει το τεταμένο κλίμα που επικρατεί ανάμεσά τους, με τον «MVP» της Εθνικής να επιλέγει να δείξει την ενόχλησή του με αυτόν τρόπο.