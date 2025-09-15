Milliyet κατά Σπανούλη: «Δεν άντεξε την ήττα, σοκαριστικές οι δηλώσεις του για τον Σενγκούν»

Ο Βασίλης Σπανούλης μετά την νίκη επί της Φινλανδίας στο μικρό τελικό του Eurobasket και την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου από την Ελλάδα, κλήθηκε να σχολιάσει τις δηλώσεις του Αλπερέν Σενγκούν, ο οποίος έκρινε ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν είναι καλός πασέρ.



Η δήλωση του Βασίλη Σπανούλη ότι ο Σενγκούν είναι πολύ μικρός για να μιλήσει για τον Γιάννη, προκάλεσε τον εκνευρισμό της τουρκικής εφημερίδας Milliyet, η οποία κατηγορεί τον Έλληνα τεχνικό για σοκαριστικά σχόλια, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι δεν μπόρεσε να χωνέψει την ήττα από την Τουρκία στον ημιτελικό του EuroBasket.



Χαρακτηριστικά το δημοσίευμα αναφέρει:



«Ο προπονητής της Ελλάδας, Σπανούλης, δεν άντεξε την ήττα από την Τουρκία! Σοκαριστικά λόγια για την Αλπερέν Σενγκούν: Είναι ένα μικρό αγόρι».

Δείτε τις δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη