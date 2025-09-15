Σπορ Eurobasket Βασίλης Σπανούλης Γιάννης Αντετοκούνμπο

Milliyet κατά Σπανούλη: «Δεν άντεξε την ήττα, σοκαριστικές οι δηλώσεις του για τον Σενγκούν»

Στο στόχαστρο της τουρκικής εφημερίδας Milliyet μπήκε ο Βασίλης Σπανούλης μετά τα όσα είπε για τον Αλπερέν Σενγκούν.

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΟΥΡΚΙΑ
Ο Βασίλης Σπανούλης μετά την νίκη επί της Φινλανδίας στο μικρό τελικό του Eurobasket και την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου από την Ελλάδα, κλήθηκε να σχολιάσει τις δηλώσεις του Αλπερέν Σενγκούν, ο οποίος έκρινε ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο  δεν είναι καλός πασέρ.

Η δήλωση του Βασίλη Σπανούλη ότι ο Σενγκούν είναι πολύ μικρός για να μιλήσει για τον Γιάννη, προκάλεσε τον εκνευρισμό της τουρκικής εφημερίδας Milliyet, η οποία κατηγορεί τον Έλληνα  τεχνικό για σοκαριστικά σχόλια, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι δεν μπόρεσε να χωνέψει την ήττα από την Τουρκία στον ημιτελικό του EuroBasket.

Χαρακτηριστικά το δημοσίευμα αναφέρει:

«Ο προπονητής της Ελλάδας, Σπανούλης, δεν άντεξε την ήττα από την Τουρκία! Σοκαριστικά λόγια για την Αλπερέν Σενγκούν: Είναι ένα μικρό αγόρι».

Σπορ Eurobasket Βασίλης Σπανούλης Γιάννης Αντετοκούνμπο

