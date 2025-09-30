Προκλητικός Οζίλ από τα κατεχόμενα: «Αντεπίθεση για την άρση του αθλητικού εμπάργκο»

Ο Μεσούτ Οζίλ με την μεγάλη καριέρα σε διάφορες ομάδες όπως κρέμασε τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια το 2023 σε ηλικία 34 ετών, και πλέον φοράει τα πολιτικά. Ο Γερμανότουρκος πρώην άσος έχει στραφεί στην πολιτική, έχοντας φωτογραφηθεί αλλά και κάνει κοινές δηλώσεις με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Αυτή την φορά ο άλλοτε παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης και της Αρσεναλ το ψευδοκράτος και έκανε μια ανάρτηση που προκάλεσε αντιδράσεις. Ο παλαίμαχος διεθνής πήρε θέση υπέρ της συμμετοχής Τουρκοκύπριων αθλητών στα γεγονότα, ενώ εξέφρασε και την συμπαράσταση του, στον αγώνα τους να αποκτήσουν το παραπάνω δικαίωμα.

Τόνισε επίσης πως «ήρθε η ώρα για αντεπίθεση», απέναντι στο αθλητικό εμπάργκο που ισχύει και εφαρμόζεται, όπως αναφέρει ο ίδιος, εις βάρος της τουρκοκυπριακής κοινωνίας. Ο Οζίλ κατά την επίσκεψη του στα κατεχόμενα συνάντησε επίσης τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Ερσίν Τατάρ, και συζήτησαν για πιθανούς τρόπους που θα μπορέσει να υπάρξει άρση της απαγόρευσης της συμμετοχής αθλητών από το ψευδοκράτους να συμμετάσχουν σε αθλητικά δρώμενα.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στην δημοσίευση του:

«Εδώ και χρόνια έχουν επιβληθεί αθλητικά εμπάργκο στον τουρκοκυπριακό πληθυσμό, ήρθε πλέον η ώρα να δράσουμε. Κατά την επίσκεψή μου στην Βόρεια Κύπρο, συναντήθηκα με νέους αθλητές και με τον Πρόεδρο Ερσίν Τατάρ για να συζητήσουμε τι μπορεί να γίνει ώστε να αρθούν αυτά τα εμπάργκο. Ο αθλητισμός είναι δικαίωμα για όλους».

Ποιος είναι ο Ερσίν Τατάρ

Ο Ερσίν Τατάρ είναι ο ηγέτης της τουρκοκυπριακής κοινότητας από το 2020 και είναι ο λεγόμενος «πρόεδρος» του καθεστώτος στα κατεχόμενα της Κύπρου που, όπως είναι γνωστό αναγνωρίζεται μόνο από την Τουρκία. Γεννημένος το 1960 στην Λευκωσία, σπούδασε οικονομικά στην Αγγλία και μετά εντάχθηκε με πρωταγωνιστικό ρόλο στο Κόμμα Εθνικής Ενότητας. Ο ίδιος τάσσεται πιστά στο πλευρό Ερντογάν συντασσόμενος με την άποψη περί «λύσης δυο κρατών».