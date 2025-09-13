Προκλήσεων συνέχεια από Οσμάν: Έκανε repost την εμετική ανάρτηση του Σενγκούν για τους Έλληνες

Οι προκλήσεις των Τούρκων μετά το νικηφόρο παιχνίδι απέναντι στην Εθνική μας ομάδα δεν έχουν τελειωμό. Η Εθνική Ελλάδας ηττήθηκε με 68-94 από την εξαιρετική Τουρκία και πλέον θα παλέψει με την Φινλανδία για την τρίτη θέση και το τελευταίο μετάλλιο του EuroBasket. Οι παίκτες του Εργκίν Αταμάν έκαναν ένα αψεγάδιαστο παιχνίδι, έβγαλαν από νωρίς εκτός αγώνα τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και χάρη στο γρήγορο προβάδισμα (από τον... άχαστο Οσμανί) «κλείδωσαν» από νωρίς το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής (14/9).

Ωστόσο, η διαχείριση αυτής της μεγάλης νίκης των Τούρκων δεν είναι και η καλύτερη.

@Instagram

Αρνητικά σχόλια και έντονες αντιδράσεις προκάλεσε μια προκλητική ανάρτηση του Τούρκου παίκτη, Αλπερέν Σενγκούν. Συγκεκριμένα ο σταρ των Χιούστον Ρόκετς ανέβασε μια επεξεργασμένη φωτογραφία η οποία απεικονίζει εκείνον και τους συμπαίκτες του μαζί με τον δολοφόνο-σφαγέα χιλιάδων και πλέον Ελλήνων, τον γενοκτόνο Κεμάλ Ατατούρκ.

Και σαν να μην έφτανε αυτό έκανε ένα ακόμη χυδαίο και απαράδεκτο ποστάρισμα. Με αηδιαστικούς υπαινιγμούς και έμμεση αναφορά στη Μικρασιατική Καταστροφή: «Δεν κάνει καλό λίγος θαλασσινός αέρας;», ανέφερε με emoji κύματα και την τουρκική σημαία, προκαλώντας την οργή εκατοντάδων Ελλήνων οι οποίοι του επιτίθονται κάτω από το σχετικό post.

Μάλιστα, εντύπωση προκαλεί το γεγονός πως την συγκεκριμένη ανάρτηση την έκανε repost ο... Οσμάν. Ένας παίκτης που βγάζει το ψωμί του στην Ελλάδα και αγωνίζεται στον Παναθηναϊκό...