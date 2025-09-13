Τρομερά επεισόδια ανάμεσα σε οπαδούς του Ερυθρού Αστέρα και της Παρτίζαν (vid)

Η μπασκετική ομάδα του ΠΑΟΚ ταξίδεψε στο Βελιγράδι για να αντιμετωπίσει την Παρτίζαν σε έναν ιστορικό φιλικό αγώνα, εξαιτίας των εξαιρετικών σχέσεων που έχουν οι δύο ομάδες.

Η αναμέτρηση ήταν υψηλού επιπέδου με τους παίκτης του «Δικεφάλου» να πραγματοποιούν αρκετά καλή εμφάνιση, η οποία όμως δεν ήταν αρκετή να δώσει τη νίκη στους «ασπρόμαυρους», καθώς η πιο ποιοτική Παρτίζαν, επικράτησε με 96-87.

Το κλίμα της αναμέτρησης ήταν γιορτινό, με τους οπαδούς της Παρτίζαν να τραγουδάνε συνθήματα στα Ελληνικά και τους παίκτες και των δύο ομάδων να αποθεώνονται.

Έπειτα απ' το τέλος του παιχνιδιού όμως, προκλήθηκαν σοβαρά επεισόδια, όταν οπαδοί του Ερυθρού Αστέρα επιτέθηκαν σε αντίστοιχους της Παρτίζαν, με καπνογόνα και ξύλινους λοστούς.

Το εν λόγω περιστατικό έγινε σε μια παμπ του Βελιγραδίου και προκάλεσε αρκετούς τραυματισμούς, καθώς πέρα από την εμφάνιση της αστυνομίας, έχει καταγραφεί σε video και άφιξη ενός ασθενοφόρου.

Δείτε το σχετικό βίντεο: