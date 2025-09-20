Πέντε συλλήψεις για επεισόδιο οπαδικής βίας στη Θεσσαλονίκη – Ανήλικος ο ένας δράστης

Στην εξιχνίαση υπόθεσης οπαδικής βίας που είχε σημειωθεί τον Αύγουστο προχώρησαν οι αρχές της Θεσσαλονίκης. Θύμα ήταν ένας 16χρονος, ενώ για την υπόθεση συνελήφθησαν πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας ανήλικος, όλοι οπαδοί αθλητικής ομάδας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, στις 25 Αυγούστου το απόγευμα, ο 16χρονος δέχτηκε επίθεση την ώρα που πήγαινε στο σπίτι του. Περίπου 20 άτομα με δίκυκλα, προερχόμενα από τον Αερολιμένα Θεσσαλονίκης, τον πλησίασαν και τον χτύπησαν με γροθιές και κλωτσιές, ενώ προσπάθησαν να του αφαιρέσουν τη μπλούζα με τα διακριτικά άλλης ομάδας. Αμέσως μετά, επιβιβάστηκαν στα δίκυκλά τους και αποχώρησαν.

Η έρευνα του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, σε συνεργασία με άλλες αστυνομικές υπηρεσίες, οδήγησε στην ταυτοποίηση και σύλληψη των πέντε δραστών.

Τι βρήκε η ΕΛΑΣ

Στο πλαίσιο νομότυπων έρευνών στα σπίτια τους κατασχέθηκαν ρουχισμός, προστατευτικά κράνη και υποδήματα που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Επιπλέον, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Δύο αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες, που περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη, μικτού συνολικού βάρους 4,62 γραμμαρίων

Χάρτινη εκρηκτική κατασκευή, τύπου κροτίδα

Τρείς κουκούλες τύπου «fullface»

Δύο ξύλινα ρόπαλα

Πλαστικός τρίφτης με υπολείμματα ναρκωτικής ουσίας (κάνναβη)

32 πήλινα αντικείμενα (όστρακα) και δύο ανιχνευτές μετάλλων, χωρίς την απαιτούμενη άδεια, τα οποία έπειτα από γνωμάτευση αρχαιολόγου της αρμόδιας εφορείας αρχαιοτήτων, διαπιστώθηκε ότι εμπίπτουν στις διατάξεις του νόμου.

Κατασχέθηκαν ακόμη δύο δίκυκλα, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ως μέσα προσέγγισης και διαφυγής από τον τόπο της επίθεσης.

Κατόπιν εισαγγελικής εντολής, συνελήφθη και η μητέρα ενός εκ των συλληφθέντων για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Σε βάρος των δραστών σχηματίστηκε δικογραφία για κακουργηματικές πράξεις, όπως επικίνδυνη σωματική βλάβη από κοινού, απόπειρα ληστείας, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, καθώς και παραβάσεις σχετικές με όπλα, βεγγαλικά, ναρκωτικά και την προστασία της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, ο οποίος τους άσκησε δίωξη και τους παρέπεμψε να απολογηθούν ενώπιον ανακριτή.