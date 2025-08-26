Αιματηρό επεισόδιο στην Καλαμαριά: Άγρια οπαδική επίθεση σε 16χρονο για μια μπλούζα

Οπαδικό επεισόδιο με θύμα ανήλικο σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (25/8) στην Καλαμαριά , βυθίζοντας ξανά τη Θεσσαλονίκη στη σκιά της τυφλής βίας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ένας 16χρονος που περπατούσε στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως φορώντας μπλούζα γνωστής ομάδας της πόλης, δέχτηκε άγρια επίθεση από ομάδα ατόμων.

Περισσότερα από 10 δίκυκλα, τα οποία επέστρεφαν από το αεροδρόμιο μετά την υποδοχή νέου παίκτη άλλης ομάδας της Θεσσαλονίκης, σταμάτησαν όταν είδαν τον ανήλικο. Οι δράστες τον περικύκλωσαν και, σύμφωνα με μαρτυρίες, περίπου 10 άτομα τον χτύπησαν με γροθιές, λοστούς και κράνη, επιχειρώντας να του πάρουν τη μπλούζα.



Παρά τον άγριο ξυλοδαρμό, δεν κατάφεραν να την αρπάξουν. Μάρτυρες περιγράφουν ότι αφού του την έβγαλαν, τον χτύπησαν ακόμη περισσότερο, πριν τελικά εγκαταλείψουν το σημείο επιβιβαζόμενοι στις μηχανές τους.

Στο νοσοκομείο ο 16χρονος

Ο 16χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια πήρε εξιτήριο. Ο εισαγγελέας διέταξε ιατροδικαστική εξέταση, ενώ η αστυνομία έχει στη διάθεσή της βίντεο από τη συμπλοκή. Το Τμήμα Αθλητικής Βίας της Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος έχει αναλάβει την υπόθεση.



Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στην ΕΡΤ: «Ένας κύριος προσπάθησε να τους χωρίσει, αλλά το παιδί το είχαν κάνει γεμάτο γραμμές, το είχαν χτυπήσει στην πλάτη. Το παιδί περπατούσε, φορούσε τη μπλούζα της ομάδας, του την έβγαλαν και τον ξυλοκόπησαν».