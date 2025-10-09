Θεσσαλονίκη: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Καλαμαριά - Ποιοι οι 3 κλειστοί δρόμοι

Παράταση δίνεται στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ισχύουν το τελευταίο χρονικό διάστημα στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης, λόγω έργων ανάπλασης που πραγματοποιούνται στους δρόμους γύρω από την πλατεία Ύδρας.

Υπενθυμίζεται ότι λόγω των έργων και των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, ισχύουν και αλλαγές στα δρομολόγια των λεωφορείων ΟΑΣΘ.

