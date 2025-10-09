Ελλάδα ΟΑΣΘ Καλαμαριά Θεσσαλονίκη Local News

Θεσσαλονίκη: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Καλαμαριά - Ποιοι οι 3 κλειστοί δρόμοι

Λόγω έργων ανάπλασης που πραγματοποιούνται – Αλλαγές και στα δρομολόγια λεωφορείων ΟΑΣΘ.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Παράταση δίνεται στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ισχύουν το τελευταίο χρονικό διάστημα στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης, λόγω έργων ανάπλασης που πραγματοποιούνται στους δρόμους γύρω από την πλατεία Ύδρας.

Υπενθυμίζεται ότι λόγω των έργων και των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, ισχύουν και αλλαγές στα δρομολόγια των λεωφορείων ΟΑΣΘ.

Διαβάστε περισσότερα για την παράταση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων λόγω εργασιών

