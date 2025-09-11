Θεσσαλονίκη: Στον αγιασμό στο 23ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμαριάς η Αηδονά (ΦΩΤΟ)

Της Λεμονιάς Βασβάνη

Το πρώτο κουδούνι χτύπησε για 42 μικρούς μαθητές του 21ου νηπιαγωγείου του δήμου Θεσσαλονίκης που βρίσκεται στην οδό Λαχανά στο 5ο δημοτικό διαμέρισμα.



Τα εγκαίνια έκανε το πρωί ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. Στέλιος Αγγελούδης τονίζοντας ότι για την δημοτική αρχή «η σχολική στέγη δεν είναι υποχρέωση. Είναι κάτι το αυτονόητο.

Πριν λίγες μέρες θεμελιώσαμε ένα λύκειο, σήμερα εγκαινιάζουμε ένα νηπιαγωγείο, στους επόμενους δύο μήνες ξεκινάμε την κατασκευή των τριών σχολείων που θα μπουν στην θέση των λυόμενων του σεισμού. Αν θέλουμε να μιλούμε για το αύριο πρέπει να ξεκινούμε από τα παιδιά. Κάθε σχολείο που ανοίγει είναι μια μικρή νίκη από αυτές που χρειαζόμαστε σε αυτή την πόλη

