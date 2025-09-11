Στη Νέα Φιλαδέλφεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τον αγιασμό - Το μήνυμά του για τη νέα σχολική χρονιά
Το σχολείο ανακαινίστηκε με το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου».
Στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Φιλαδέλφειας βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης (11/9) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, για τον αγιασμό ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς.
Το εν λόγω σχολείο είναι μια από τις 431 σχολικές μονάδες που ανακαινίστηκαν χάρη στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου».
Ο κ. Μητσοτάκης ξεναγήθηκε από τη διευθύντρια του σχολείου στους ανακαινισμένους χώρους της εκπαιδευτικής μονάδας. «Είμαστε εδώ για να εγκαινιάσουμε το σχολείο. Ένα νέο σχολείο με νέες αίθουσες, νέες τουαλέτες και νέα γήπεδα, που όλα αυτά υλοποιήθηκαν χάρις στο πρόγραμμα Μαριέττα Γιαννάκου», ανέφερε ο πρωθυπουργός.
Σημειώνεται ότι με το πρόγραμμα που θα συνεχιστεί με άλλα 2.500 σχολεία, αναβαθμίζονται εσωτερικοί και εξωτερικοί χρωματισμοί, γίνεται ριζική ανακαίνιση χώρων υγιεινής και κατασκευή W.C. ΑΜΕΑ όπου δεν υπήρχε, κατασκευάζονται ή επισκευάζονται γήπεδα μπάσκετ, βόλεϊ και παιδικές χαρές σε νηπιαγωγεία.
Τον πρωθυπουργό, ο οποίος είχε έμπλαστρο στον αυχένα λόγω ψύξης που υπέστη κατά την παρουσία του στη ΔΕΘ, υποδέχθηκαν ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος Γαβριήλ και ο πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, Γκίκας Χαρδούβελης.