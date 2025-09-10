Εκπαιδευτικοί: Τα κενά στα σχολεία του Ηρακλείου θυμίζουν… εποχές Μνημονίου- Παραιτούνται λόγω κόστους διαβίωσης!

Παρά το νέο, μεγάλο «κύμα» διορισμών και της πρώτης φάσης πρόσληψης αναπληρωτών, τα κενά σε δασκάλους και καθηγητές στο Ηράκλειο παραμένουν εκατοντάδες, σύμφωνα με τους συνδικαλιστές.

Τα «τσουχτερά» ενοίκια, το υψηλό κόστος ζωής ταλανίζουν όσους καλούνται να διδάξουν στην Κρήτη και έρχονται από άλλα μέρη της Ελλάδας ενώ η σχολική στέγη εξακολουθεί να παραμένει μεγάλο «αγκάθι» για το Ηράκλειο.

