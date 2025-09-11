«Χάλια, ήθελα ακόμα διακοπές»: Μαθητές αφοπλιστικά ειλικρινείς την πρώτη ημέρα στο σχολείο

Με τον καθιερωμένο αγιασμό ξεκίνησε σήμερα Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου η νέα σχολική χρονιά για τους μαθητές και τις μαθήτριες όλων των σχολείων στην επικράτεια, ωστόσο η εξέλιξη αυτή δεν φαίνεται να βρήκε με μεγάλη χαρά όλους τους μαθητές.

Για την ειλικρίνειά του ξεχώρισε ένας μαθητής που μίλησε στην κάμερα του Action 24. «Χάλια, δεν μου αρέσει, ήθελα κι άλλες διακοπές», είπε ο Βασίλης, όταν ρωτήθηκε για το ποια ήταν τα συναισθήματά του επιστρέφοντας στο σχολείο. Στην ερώτηση για το πώς ένιωσε όταν χτύπησε σήμερα το ξυπνητήρι, απάντησε: «Και καλά και χάλια».

«Όχι πάρα πολύ χαρούμενος» με την επιστροφή, δήλωσε στο Action24 και ένας άλλος μαθητής. «Δεν μου αρέσει πάρα πολύ, είναι βαρετό», είπε ο Άγγελος, προσθέτοντας ότι οι διακοπές δεν του έφτασαν, ενώ δήλωσε ως αγαπημένο μάθημα την γυμναστική.