Οι διάσημοι γονείς στέλνουν τα παιδιά τους πρώτη μέρα στο σχολείο (φωτό)

Η πρώτη μέρα στο σχολείο είναι μία μέρα που έχει ανάμεικτα συναισθήματα: αγωνία, χαρά, στεναχώρια που τέλειωσε το καλοκαίρι… Ποτέ ένα νέο ξεκίνημα δεν είναι κάτι εύκολο, ειδικά για τα πρωτάκια.

Σήμερα, πρώτη μέρα της νέας σχολικής χρονιάς οι διάσημοι γονείς ήταν δίπλα στα παιδιά τους για να τα αποχαιρετίσουν με ένα γλυκό φιλί και ένα χαμόγελο και φυσικά μοιράστηκαν τη χαρά και τα συναισθήματά τους στο Instagram.

Τρυφερές στιγμές

Η Φαίη Σκορδά μας έδειξε τα σακίδια του Γιάννη και του Δημήτρη που ήταν έτοιμα για την πρώτη μέρα, όπως και τα lunch boxes τους και κάτω από το τραπέζι τον σκύλο να μην καταλαβαίνει προς τι αυτή η πρωινή αναστάτωση.

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου πήγε η ίδια τον γιο της, Βλάσση, στο σχολείο και στο ασανσέρ τράβηξε ένα κλικ από τη νέα τους καθημερινότητα.

«Καλή σχολική χρονιά να έχουμε, μικροί και μεγάλοι», έγραψε η Δούκισσα Νομικού στο story της και παραδέχτηκε πως δεν σταματά να συγκινείται βλέποντας τον Σάββα και την Αναστασία να φεύγουν για το σχολείο.

Ο Δημήτρης Μακαλιάς πήγε τον γιο του, Χάρη, μέχρι το σχολικό σχολιάζοντας: «Η καθιερωμένη φωτογραφία μας. Πρώτη μέρα, νέα τάξη, με χαρά και ανυπομονησία. Καλή χρονιά καρδιά μου».

Η Βάσω Λασκαράκη είχε μια μεγαλύτερη αγωνία φέτος, αφού η κόρη της Εύα πάει Γυμνάσιο. «Νέα πίστα: Α’ γυμνασίου. Back to school και τα μυαλά στα κάγκελα… Καλή αρχή στα παιδιά μας και σε όλους τους εκπαιδευτικούς».

«Καλή σχολική χρονιά» ευχήθηκε η Χριστίνα Κοντοβά και έκανε μια αγκαλιά την κόρη της Έιντα που φέτος πηγαίνει στη Β’ Δημοτικού.

Η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου στέλνουν φέτος την κόρη τους Μελίτα στο Δημοτικό. «Πρώτη μέρα στο Δημοτικό. Η Μελίτα μας ξεκίνησε το νέο της ταξίδι με τις πιο δυνατές ευχές – από εμάς και από την καλύτερη ομάδα αποχαιρετισμού: Sunny ο παπαγάλος, Mario το ινδικό χοιρίδιο και τα αγαπημένα της λούτρινα. Καλή αρχή πρωτάκι μας. Καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδάκια».

Η Αθηνά Οικονομάκου έστειλε τα δυο της παιδιά, Μάξιμο και Σιέννα, στο σχολείο με τις τεράστιες τσάντες τους και σχολίασε: «Κάθε Σεπτέμβρης φέρνει νέες αρχές. Καλή σχολική χρονιά με υγεία, υπομονή και όμορφες στιγμές σε παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς».

H Υβόννη Μπόσνιακ έφτιαξε μια υπέροχη αλογοουρά στην κόρη της Ελένη και την έστειλε στο σχολείο με τις ευχές της για καλή χρονιά.

Ο Δήμος Αναστασιάδης και η Τζένη Θεωνά έστειλαν στην Α’ Δημοτικού τον μικρό τους Αρίωνα.

H Πηνελόπη Αναστασοπούλου φωτογράφισε τη Λυδία και την Ηλέκτρα και ευχήθηκε «Καλή σχολική χρονιά στα παιδάκια μας».