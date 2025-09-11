Finos Film: Η χιουμοριστική ανάρτηση για την πρώτη μέρα του σχολείου

«Καλή σχολική χρονιά» εύχεται η Finos Film με μια... ξεκαρδιστική ανάρτηση στα social media.

Η εταιρεία παραγωγής των αγαπημένων ταινιών του ελληνικού κινηματογράφου δημοσίευσε ένα βίντεο με σκηνές από την ταινία «Το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο», με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ.

«Οι εποχές μπορεί να αλλάζουν, όμως η πρώτη μέρα σχολείου μοιάζει πάντα λίγο με σκηνή από το «Ξύλο Βγήκε απ’ τον Παράδεισο»! Καλή σχολική χρονιά σε μικρούς και μεγάλους, με αισιοδοξία και κουράγιο σε όλους!», γράφει η Finos Film στην ανάρτησή της στο Instagram.

Δείτε το βίντεο