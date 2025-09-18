Φίνος Φιλμ: «Δεν περπατούσε στη σκηνή... πετούσε» - Το συγκινητικό αφιέρωμα στη Μάρθα Καραγιάννη

Στις 18 Σεπτεμβρίου 2022 η Μάρθα Καραγιάννη έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 χρόνων έπειτα από εγκεφαλικό επεισόδιο. Έφυγε παίρνοντας μαζί της λίγη από τη λάμψη του ελληνικού σινεμά και αφήνοντας κι άλλο κενό στον καλλιτεχνικό χώρο.

Η Φίνος Φιλμ που δεν ξεχνά τους καλλιτέχνες με τους οποίους συνεργάστηκε, τους έχτισε τον μύθο, αλλά κι εκείνοι με τη σειρά τους την έκαναν Νο1 κινηματογραφική εταιρία τη θυμήθηκε μέσα από ένα βίντεο που ανάρτησε στο Instagram, βίντεο που περιλαμβάνει μερικές χορευτικές στιγμές από τις ταινίες της, αφού η Καραγιάννη λάτρευε τον χορό. «Εκρηκτική, κομψή, γεμάτη ρυθμό και λάμψη, η Μάρθα ήταν ταυτόχρονα το κορίτσι της διπλανής πόρτας και η απόλυτη σταρ του σινεμά. Ο χορός ήταν μέσα της - όχι σαν ρόλος, αλλά σαν ανάσα. Ο Φίνος το ήξερε καλά: δεν υπήρχε άλλη σαν την Μάρθα για να δώσει ζωντάνια, στυλ και ακρίβεια στις χορευτικές σκηνές κάθε ταινίας. Γιατί η Μάρθα δεν περπατούσε στην σκηνή… πετούσε».

Κορμί με καμπύλες

Η Καραγιάννη θα μείνει -μεταξύ άλλων- αξέχαστη στους θεατές του ελληνικού σινεμά για τα μιούζικαλ του Γιάννη Δαλιανίδη στα οποία συμμετείχε και χόρευε συνεχώς με τα εκρηκτικά μπικίνι της που αναδείκνυαν το καλλίγραμμο σώμα με τις καμπύλες της!

Επίσης δεν θα την ξεχάσουμε ποτέ για τη συνεργασία της με τον Κώστα Βουτσά με τον οποίο αποτέλεσαν δυνατό κινηματογραφικό ζευγάρι, τους ομηρικούς καβγάδες που έστηναν και τις πεθερές που έμπλεκαν στη μέση…