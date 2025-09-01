Φιλοποίμην Φίνος: Σαν σήμερα γεννήθηκε ο πατέρας του ελληνικού σινεμά - Το συγκινητικό αφιέρωμα της Φίνος

Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έζησαν απλώς την εποχή τους, αλλά τη σημάδεψαν ανεξίτηλα. Ένας από αυτούς ήταν ο Φιλοποίμην Φίνος. Οραματιστής, δημιουργός, πρωτοπόρος. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο άνθρωπος πίσω από τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου — ο πατέρας της Φίνος Φιλμ.

Με αφορμή την επέτειο της γέννησής του, η Φίνος Φιλμ τίμησε τη μνήμη του μέσα από σχετική ανάρτηση, αναδεικνύοντας την ανεκτίμητη παρακαταθήκη του. Στο καρουζέλ των φωτογραφιών περιλαμβάνονται φωτογραφικά καρέ με αγαπημένους ηθοποιούς του ελληνικού κινηματογράφου. Μεταξύ αυτών είναι η Αλίκη Βουγιουκλάκη, η Ζωή Λάσκαρη, ο Κώστας Βουτσάς, ο Λάμπρος Κωσταντάρας και ο Ντίνος Ηλιόπουλος.

«Την 1η Σεπτεμβρίου του 1908 γεννιέται στην Τιθορέα Φθιώτιδας ο άνθρωπος που θα άλλαζε το ελληνικό σινεμά για πάντα. Ο Φιλοποίμην Φίνος, από μικρός μαγεμένος με την τεχνολογία και την κινούμενη εικόνα, σπούδασε νομικά και εν συνεχεία έκανε αυτό που όριζε η καρδιά του. Ύστερα από μια ξέφρενη πορεία τριάντα ετών, το 1970, τιμήθηκε από το ελληνικό κράτος για την αδιάκοπη και ουσιαστική προσφορά του στον ελληνικό κινηματογράφο.

Η βράβευση πραγματοποιήθηκε σε μια ξεχωριστή τελετή που διοργάνωσε το Υπουργείο Βιομηχανίας στο ξενοδοχείο King George, στο κέντρο της Αθήνας. Ήταν μια συμβολική αλλά και απολύτως δίκαιη αναγνώριση του έργου ενός ανθρώπου που δεν έμεινε απλώς παραγωγός – αλλά έγινε θεμέλιος λίθος του ποιοτικού εμπορικού κινηματογράφου στη χώρα.

Ο Φίνος, με το όραμά του, την τόλμη του και την επιμονή του, έθεσε τις βάσεις για μια εγχώρια κινηματογραφική βιομηχανία που μπορούσε να σταθεί αυτόνομα, να παράγει υψηλού επιπέδου έργα και να κερδίζει την αγάπη του κοινού. Η βράβευση αυτή δεν ήταν μόνο τιμή προς τον ίδιο, αλλά και προς όλους τους ανθρώπους του ελληνικού σινεμά που εργάστηκαν πλάι του, δημιουργώντας μια χρυσή εποχή που έμεινε ανεξίτηλη στη συλλογική μνήμη των Ελλήνων», σημειώθηκε στο Instagram.

