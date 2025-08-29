Το βίντεο της Φίνος Φιλμ για τον Αλέκο Σακελλάριο - Οι αξέχαστες ταινίες και οι αμέτρητοι στίχοι

34 χρόνια συμπληρώθηκαν χθες Πέμπτη (28/8) από τον θάνατο του σπουδαίου Αλέκου Σακελλάριου και η Φίνος Φιλμ τον τίμησε αναρτώντας στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram ένα βίντεο - αφιέρωμα με πλάνα από τις ταινίες του.

Η λεζάντα της ανάρτησης γράφει: «Ίσως δεν έχει υπάρξει άλλος σκηνοθέτης από τον Αλέκο Σακελλάριο που να μας έκανε να γελάσουμε με τον εαυτό μας και να τον αγαπήσουμε λίγο περισσότερο! Πολυτάλαντος, πνευματώδης, ακούραστος, ο Αλέκος Σακελλάριος μίλησε για την Ελλάδα όπως πραγματικά είναι: με τα κουσούρια της, τις αλήθειες της, τις μικρές καθημερινές της ιστορίες. Με κοφτερό μυαλό και ασύλληπτο ένστικτο, έπιασε τον παλμό της ελληνικής κοινωνίας και τον μετέτρεψε σε θεατρικά έργα, σενάρια και τραγούδια που… δεν λένε να γεράσουν.

Ο Αλέκος Σακελλάριος ήταν ένας αληθινός λαϊκός δημιουργός και όπως συμβαίνει με τους μεγάλους, τα έργα του δεν έμειναν στο χθες - ζουν ακόμη, γελούν ακόμη και συγκινούν ακόμη. Έφυγε από κοντά μας σαν σήμερα το 1991 και επιλέξαμε 5 αγαπημένες κωμωδίες του για να τον θυμηθούμε και να του ψιθυρίσουμε ένα «ευχαριστώ» εκεί ψηλά!».

Αυτό που ίσως κάποιοι δεν γνωρίζουν είναι ότι έγραψε τους στίχους -μόνος, με τον Χρήστο Γιαννακόπουλο ή με άλλους- σε περίπου 2.000 τραγούδια,[πολλά από τα οποία έγιναν μεγάλες επιτυχίες, όπως «Άστα τα μαλλάκια σου», «Θα σε πάρω να φύγουμε», «Μάρω-Μάρω μια φορά είν' τα νιάτα», «Άλα, άνοιξε κι άλλη μπουκάλα» , «Το μονοπάτι», «Βρε Μανώλη Τραμπαρίφα», «Ένα βράδυ που 'βρεχε», «Άρχισαν τα όργανα», "Έχω ένα μυστικό", "Υπομονή", "Σήκω χόρεψε συρτάκι" και πολλά άλλα.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι η κριτική της εποχής αντιμετώπισε το δίδυμο Σακελλάριου - Γιαννακόπουλου ως τους σημαντικότερους κωμωδιογράφους της γενιάς τους και τιμήθηκε για όλες τις δημιουργικές πλευρές του με πολλά ελληνικά και ξένα βραβεία, ενώ κατά το τέλος της ζωής του, η αφηγηματική του δεινότητα τον έκανε περιζήτητο σε τηλεοπτικές εκπομπές που μελετούσαν την εποχή. του.