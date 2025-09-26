Φίνος Φιλμ: Το τρυφερό βίντεο στη Νίκη Λινάρδου, την τσιγγάνα του «Λατέρνα, φτώχεια και φιλότιμο»

Η Νίκη Λινάρδου γεννήθηκε στην Αθήνα τον Ιούνιο του 1939 και το πραγματικό της όνομα ήταν Ανδρονίκη Κούλα, αλλά μέχρι το 1962 εμφανιζόταν με το ψευδώνυμο Μπέμπη Κούλα! Η ηθοποιός υπήρξε δεύτερη σύζυγός του συγγραφέα, σεναριογράφου και σκηνοθέτη Αλέκου Σακελλάριου. Αξέχαστες έχουν μείνει οι ερμηνείες της στις ταινίες «Λατέρνα, φτώχεια και φιλότιμο», «Η καφετζού» και «Μια ζωή την έχουμε».

«Ψυχή μαγκιόρικη»

Η Φίνος Φιλμ τιμώντας τη μνήμη της ηθοποιού δημοσίευσε στη σελίδα της στο Instagram ένα βίντεο με όμορφες στιγμές από διάφορες ταινίες της. «Σήμερα θυμόμαστε την Νίκη Λινάρδου (ή Μπέμπη Κούλα) στα πρώτα της βήματα στο πανί τη δεκαετία του ’50, όταν με βλέμμα περήφανο, ματιά γεμάτη φλόγα και μαγκιόρικη ψυχή, έδωσε ζωή σε έναν από τους πιο γοητευτικούς ρόλους του ελληνικού σινεμά.

Στην ταινία «Λατέρνα, φτώχεια και φιλότιμο» δεν υποκρίθηκε απλώς την τσιγγάνα ήταν η τσιγγάνα - αφήνοντας αποτύπωμα βαθύ, αυθεντικό και διαχρονικά συγκινητικό.

Συνέχισε με την ίδια δροσιά να ερμηνεύει ρόλους, όπως στην «Καφετζού», στο «Μια Ζωή την Έχουμε» και σε πολλές ακόμα ταινίες, συνθέτοντας μια γκάμα 30 περίπου ταινιών στο ενεργητικό της», ήταν τα λόγια που συνόδευαν το νοσταλγικό αυτό βίντεο.

Τέλος σαν κινηματογραφικό σενάριο

Μετά τον γάμο της με τον Σακελλάριο, η Λινάρδου ασχολήθηκε με την παραγωγή μουσικοχορευτικών σόου και τηλεπαιχνιδιών για την κρατική τηλεόραση με πιο γνωστά τα «Τραγουδώντας, γελώντας, χορεύοντας», «Απ' τον παππού στον εγγονό», «Τόμπολα γνώσεων» και «Η επιθεώρηση του χθες και του σήμερα».

Έφυγε από τη ζωή στις 25 Σεπτεμβρίου του 2012 σε ηλικία μόλις 73 ετών από καρκίνο που είχε ανακαλύψει μόλις μερικές εβδομάδες πριν… Ήταν λες και η μοίρα είχε γράψει γι’ αυτήν έναν τραγικό ρόλο και το χαμογελαστό κορίτσι του σινεμά δεν γέλασε ποτέ ξανά από τότε…