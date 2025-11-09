Βεντέτες: Όταν ο παλιός ελληνικός κινηματογράφος ξόρκιζε το κακό με χιούμορ

Βροντάκηδες και Φουρτουνάκηδες ή Μακρυκωσταίοι και Κοντογιώργηδες; Όλοι λίγο πολύ μεγαλώσαμε με τις αγαπημένες ταινίες του ελληνικού σινεμά που παραμένουν αθάνατες, ενώ περνούν ακόμη και σήμερα μηνύματα.

Το θέμα της βεντέτας ήταν ένα με τα οποία καταπιάστηκαν αρκετές δραματικές ταινίες, υπήρξαν όμως και οι κωμωδίες που ήθελαν να κάνουν τον κόσμο να γελάσει, να περάσει καλά και ίσως να ξανασκεφτεί πιο λογικά το θέμα της εκδίκησης και της καταστροφής μιας οικογένειας από μια άλλη που πολλές φορές ζούσαν και στο ίδιο χωριό. Σε αυτές τις ταινίες στο τέλος ερχόταν πάντα ο σασμός, σε αντίθεση -δυστυχώς- με τη ζωή…

Στην Κρήτη

Βρισκόμαστε στο 1969 όταν στα σινεμά σκάει μύτη η αισθηματική κομεντί «Η νεράιδα και το παλικάρι» σε σκηνοθεσία Ντίνου Δημόπουλου και σενάριο Λάκη Μιχαηλίδη. Ο αστυνομικός διοικητής Καρακώστας (Νίκος Τσούκας) φτάνει στην Κρήτη και αναλαμβάνει ενωμοτάρχης χωροφυλακής. Στο χωριό υπάρχει μια μεγάλη βεντέτα αιώνων ανάμεσα στους Βροντάκηδες και τους Φουρτουνάκηδες.

Κανείς από τις δύο οικογένειες δεν θέλει τα παιδιά τους να γνωριστούν μπας και ερωτευθούν, οπότε τα κρατά μακριά. Ο άρχοντας Φουρτουνάκης (Διονύσης Παπαγιαννόπουλος) ζει με την κόρη του, το Κατερινιώ (Αλίκη Βουγιουκλάκη), η οποία λύνει και δένει στο χωριό. Αντίθετα ο άρχοντας Βροντάκης (Γιάννης Αργύρης) έχει στείλει τον γιο του, Μανούσο (Δημήτρης Παπαμιχαήλ), από μικρό παιδί στην Αθήνα για να τον σώσει από το κακό.

Ώσπου φτάνει η εποχή των προξενιών και για τις δύο οικογένειες που θέλουν να παντρέψουν τα παιδιά τους ώστε να φτιάξουν τη ζωή τους και να μπουν στον σωστό δρόμο. Το Κατερινιώ δεν θέλει ούτε να βλέπει τον Σκανταλάκη (Σπύρος Καλογήρου) που της προξενεύουν, ενώ όταν στο νησί επιστρέφει ο Μανούσος και βλέπει τη μέλλουσα γυναίκα του Λενιώ Κωνσταντογιωργάκη (Ευαγγελία Σαμιωτάκη) παθαίνει σοκ, αλλά δεν μπορεί να κάνει πίσω.

Στο γλέντι του αρραβώνα τους όμως, ο Μανούσος αντικρίζει για πρώτη φορά το Κατερινιώ, αλλά δεν της αποκαλύπτει την ταυτότητά του. Αργότερα που εκείνη το μαθαίνει τον κυνηγά με το δίκαννο για να τον σκοτώσει, κάνουν ζήλιες και πείσματα ο ένας στον άλλον, επεμβαίνει και ο πάτερ Νικόλας (Νότης Περγιάλης) και τελικά κερδίζει η αγάπη!

Info

Τα γυρίσματα της ταινίας «Η νεράιδα και το παλικάρι» πραγματοποιήθηκαν στο Λασίθι και στα Χανιά. Η Αλίκη ήταν τότε δύο μηνών έγκυος στον γιο της, Γιάννη, και γι’ αυτό φορούσε φαρδιά φορέματα, ενώ σε κάποιες σκηνές χρησιμοποιήθηκε και σωσίας της.

Αρσενικό και παλιά βεντέτα

Στην Πελοπόννησο μας μεταφέρει το story της ταινίας «Μακρυκωσταίοι και Κοντογιώργηδες» του 1960 σε σκηνοθεσία Αλέκου Σακελλάριου και σενάριο του ιδίου και του Χρήστου Γιαννακόπουλου. Εδώ έχουμε να κάνουμε με δυο άντρες, τους λες και φλώρους (αν και εκείνη την εποχή ο όρος δεν συνηθιζόταν) που τρέμουν ακόμα και τη σκιά τους.

Ο Στέλιος Κοντογιώργης (Ντίνος Ηλιόπουλος) είναι ράφτης και ο Θωμάς Μακρυκώστας (Κώστας Χατζηχρήστος) αγρότης. Παρά το ότι κατάγονται από το ίδιο χωριό της Πελοποννήσου, δεν γνωρίζονται μεταξύ τους. Πάντως οι οικογένειές τους διατηρούν μία αιματηρή βεντέτα που ξεκίνησε πριν από 80 χρόνια και δεν λέει να τελειώσει.

Όταν στο χωριό σκοτώνονται δύο άτομα, ένα από κάθε οικογένεια, ο Στέλιος και ο Θωμάς είναι πια τα τελευταία αρσενικά μέλη που κάπως πρέπει να πάρουν εκδίκηση. Έλα όμως που είναι τόσο φιλήσυχοι άνθρωποι που δεν το λέει η καρδούλα τους ούτε να σηκώσουν όπλο.

Μια μέρα ο θείος Θανάσης (Παντελής Ζερβός) καταφθάνει στην Αθήνα και επισκέπτεται τον Στέλιο για να τον παροτρύνει να σκοτώσει τον Θωμά και να πάρει πίσω το αίμα του συγγενή του. Μάλιστα τον προειδοποιεί πως αν δεν το κάνει, θα τον προλάβει ο αντίπαλός του και θα τον στείλει στον τάφο μια ώρα αρχύτερα!

Την ίδια στιγμή ο Θωμάς που βρίσκεται στην πρωτεύουσα για δουλειές, δέχεται την επίσκεψη της θείας Παρασκευής (Τζόλυ Γαρμπή), η οποία του ζητά να σκοτώσει τον Στέλιο και μάλιστα τον προμηθεύει η ίδια με τα απαραίτητα όπλα.

Τρομοκρατημένοι οι δύο άντρες από την εξέλιξη των πραγμάτων καταλήγουν σε ένα απόμερο ξενοδοχείο και μάλιστα συγκατοικούν στο ίδιο δωμάτιο για να σωθούν. Τελικά γίνονται φίλοι και η βεντέτα κλείνει με αγκαλιές.

Info

Το «Μακρυκωσταίοι και Κοντογιώργηδες» είχε ανέβει πρώτα στο σανίδι στο Θέατρο Κοτοπούλη - Ρεξ από τον θίασο των Ντίνου Ηλιόπουλου και Απόστολου Αβδή. Ο ρόλος του Στέλιου Κοντογιώργη στο φιλμ αρχικά προοριζόταν για τον Δημήτρη Χορν, ο οποίος όμως αρνήθηκε και έτσι κατέληξε στον Ηλιόπουλο.