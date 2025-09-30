Φίνος Φιλμ: Το συγκινητικό βίντεο για τα 88 χρόνια από τη γέννηση του Γιάννη Βόγλη

Το ημερολόγιο έγραφε 30 Σεπτεμβρίου 1937 όταν στη ζωή ερχόταν ο Ιωάννης Γκόγκλης, ο γοητευτικός αυτός άντρας που αργότερα θα τον μάθαιναν όλοι στο ελληνικό σινεμά ως Γιάννη Βόγλη!

88 χρόνια μετά τη γέννησή του, η Φίνος Φιλμ τίμησε τη μνήμη του παρουσιάζοντας στο Instagram ένα βίντεο με αποσπάσματα από ταινίες στις οποίες είχε συμμετάσχει. «Με διαπεραστικό βλέμμα και στιβαρή φωνή, ο Γιάννης Βόγλης υπήρξε μια από τις επιβλητικές παρουσίες του ελληνικού κινηματογράφου, που κατάφερε χωρίς υπερβολές να δώσει το βάρος και την ένταση που χρειαζόταν κάθε σκηνή για μια ολοκληρωμένη αφήγηση.

Από τους ρόλους του σε κοινωνικά δράματα μέχρι τις μεγάλες του στιγμές στο θέατρο, ξεχώριζε για την απλότητα που μεταμορφωνόταν σε δύναμη και για τη ικανότητα να μιλά στην ψυχή του θεατή. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1937», έγραψε η κινηματογραφική εταιρία στη δημοσίευσή της στο Instagram.

Μια μεγάλη καριέρα

«Μόλις ένιωθα τα πόδια μου να βγάζουν ρίζες, δοκίμαζα αλλού», είχε πει σε συνέντευξή του ο πρωταγωνιστής που σπούδασε στη δραματική σχολή του Πέλου Κατσέλη.

Η πρώτη του εμφάνιση στο θέατρο ήταν στην παράσταση «Η άνοδος του Αρτούρο» το 1961, σε σκηνοθεσία Κάρολου Κουν. Στο σινεμά εμφανίστηκε ως κομπάρσος το 1960 στην ταινία «Ερόικα» του Μιχάλη Κακογιάννη, αλλά ο πρώτος του ρόλος ήταν στο φιλμ «Οι υπερήφανοι» το 1962. Η φράση του «Στάσου μύγδαλα» από την ταινία «Κορίτσια στον ήλιο» έμεινε στην ιστορία, ενώ το κοινό τον θυμάται και από τις ταινίες: «Το χώμα βάφτηκε κόκκινο», «Ραντεβού με μια άγνωστη», «Ένας μάγκας στα σαλόνια» και «Αέρα! Αέρα! Αέρα!».

Στην τηλεόραση έπαιξε μεταξύ άλλων στις σειρές «Μεθυσμένη πολιτεία» και «Η κραυγή των λύκων», Η δίψα», «Ο επισκέπτης της ομίχλης», «Ψίθυροι καρδιάς», «Άγγιγμα ψυχής», «Η αγάπη ήρθε από μακριά» και «Της αγάπης μαχαιριά».

Έφυγε από τη ζωή από ειλεό, στις 20 Απριλίου 2016, στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών…