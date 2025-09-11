Finos Film: «Χρόνια πολλά στο πιο δροσερό κορίτσι του ελληνικού σινεμά»

Η Ξένια Καλογεροπούλου έχει προσφέρει πολλά στον ελληνικό κινηματογράφο και έχει πάνω από 40 ταινίες στο ενεργητικό της. Το ντεμπούτο της στο σινεμά έγινε το 1958 στην ταινία «Η κυρά μας η μαμή» πλάι στους Γεωργία Βασιλειάδου, Ορέστη Μακρή, Ελένη Ζαφειρίου και Δημήτρη Παπαμιχαήλ.

Το 1964 τιμήθηκε με το βραβείο Α’ γυναικείου ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης για τη θρυλική ταινία «Γάμος αλά ελληνικά» όπου πρωταγωνιστούσε πλάι στον Γιώργο Κωνσταντίνου, στη Δέσπω Διαμαντίδου και τη Σμάρω Στεφανίδου.

Με αφορμή τα 89α γενέθλια της ηθοποιού, η Φίνος Φιλμ της έστειλε τρυφερές ευχές μέσω Instagram. «Χρόνια πολλά στο πιο δροσερό κορίτσι του ελληνικού σινεμά! Αγαπημένη μας Ξένια, ευχές από όλη την παρέα της Φίνος Φιλμ για υγεία, χαρά και αγάπη», έλεγε η ανάρτηση της κινηματογραφικής εταιρείας.

φωτογραφία Instagram

«Ελίζα»

Σε μερικές εβδομάδες στο θέατρο Πόρτα επανέρχεται μια ιδιαίτερη ιστορία αγάπης, μια δυνατή περιπέτεια που έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά του κοινού. 36 χρόνια μετά την πρώτη της παρουσίαση, και 28 χρόνια μετά την τελευταία, η «Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου επιστρέφει για να κατακτήσει τις νέες γενιές θεατών!

Η παράσταση σε νέα διασκευή και σκηνοθεσία του Θωμά Μοσχόπουλου ξεκινά το ταξίδι της στις 18 Οκτωβρίου και μας προσκαλεί να την ακολουθήσουμε στις μοναδικές της περιπλανήσεις, που αυτή τη φορά φτάνουν… ως στο διάστημα! Η ιστορία της Ελίζας ζωντανεύει σε μια μεγάλη παραγωγή, από έναν οκταμελή θίασο, με ζωντανή μουσική και τραγούδια και εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια.