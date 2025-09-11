Ήρθε η ώρα για το «πρώτο κουδούνι»: Όλα όσα φέρνει η νέα σχολική χρονιά 2025-26

Με τον καθιερωμένο αγιασμό ξεκινά σήμερα, Πέμπτη (11/9), η νέα σχολική χρονιά για τους μαθητές και τις μαθήτριες όλων των βαθμίδων.

Και φέτος, ως είθισται, το πρώτο κουδούνι χτυπά στις 08:15 για τα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά Σχολεία, με την πρώτη ημέρα να περιλαμβάνει τον καθιερωμένο αγιασμό. Συνήθως στα Γυμνάσια και τα Λύκεια η τελετή του αγιασμού ξεκινά λίγο αργότερα, στις 09.00.

Η υπουργός Παιδείας Ζέττα Μακρή αναμένεται να βρεθεί στην Ξάνθη, όπου θα επισκεφτεί πέντε σχολεία, ανάμεσά τους δύο Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία, καθώς και μειονοτικά σχολεία.

Νέοι διορισμοί και προσλήψεις

Η φετινή χρονιά βρίσκει τα σχολεία ενισχυμένα με 9.816 νέους διορισμούς. Συγκεκριμένα, τον περασμένο Αύγουστο έγιναν 8.223 μόνιμοι διορισμοί (5.627 στη Γενική Εκπαίδευση και 3.196 στην Ειδική Αγωγή), ενώ προσλήφθηκαν και 993 μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού. Παράλληλα, ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση πρόσληψης 18.566 αναπληρωτών εκπαιδευτικών και 6.225 μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ.

Νέο πρόγραμμα σπουδών και «πολλαπλό βιβλίο»

Από φέτος εφαρμόζεται το νέο σχέδιο διδακτέας ύλης για το δημοτικό και το γυμνάσιο, με στόχους βασικούς (υποχρεωτικούς) και πρόσθετους (προαιρετικούς), ώστε οι εκπαιδευτικοί να προσαρμόζουν τη διδασκαλία στις ανάγκες κάθε τάξης.

Το πρόγραμμα του «πολλαπλού βιβλίου» θα ξεκινήσει επισήμως το 2026-27, ωστόσο από φέτος παραδίδονται μέσω της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης τα νέα σχολικά βιβλία, μέχρι και την Α΄ Λυκείου, για προετοιμασία. Εξαίρεση αποτελεί το μάθημα των Οικονομικών, που εισάγεται ήδη στη Γ΄ Γυμνασίου.

Παράλληλα, υπήρξε ενίσχυση και στις σχολικές υποδομές καθώς, σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, σε 431 σχολικές μονάδες υλοποιήθηκαν εκσυγχρονιστικά έργα μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου». Ταυτόχρονα, κάνουν πρεμιέρα 12 Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία σε Αττική, Μακεδονία και Θράκη.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η επαναλειτουργία, έπειτα από 27 χρόνια, του δημοτικού σχολείου στην Ψέριμο, ενώ για πρώτη φορά λειτουργούν το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Δράμας, το Ημερήσιο ΓΕΛ Μηλεών Μαγνησίας και το πρώτο ΕΠΑΛ εντός σωφρονιστικού καταστήματος, στις φυλακές Λάρισας.

Πρεμιέρα για το μάθημα «Λαχανόκηποι στα σχολεία»

Για τους μικρότερους μαθητές ξεκινά το πρόγραμμα «Λαχανόκηποι στα σχολεία», που συνδέει τη βιώσιμη ανάπτυξη με την παιδαγωγική πράξη. Παράλληλα, συνεχίζει για δεύτερη χρονιά το Ψηφιακό Φροντιστήριο, που ήδη έχει αγκαλιαστεί από τη μαθητική κοινότητα.

Η σχολική χρονιά 2025-26 ξεκινά με ανανεωμένο εκπαιδευτικό προσωπικό, νέες δομές και προγράμματα που φιλοδοξούν να φέρουν την εκπαίδευση πιο κοντά στις ανάγκες του σήμερα και του αύριο.

Ο «βραχνάς» του δημογραφικού φέρνει ανησυχία

Την ίδια ώρα, βέβαια, τα προβλήματα δεν λείπουν με κύριο αυτό του δημογραφικού καθώς σχολεία κλείνουν, «πρωτάκια» δεν θα γεμίσουν τις σχολικές αίθουσες αφού δεν γεννήθηκαν ποτέ, γονείς ακροβατούν ανάμεσα στην υπογονιμότητα και την ακρίβεια.

Οι αριθμοί είναι αποκαλυπτικοί με το δημογραφικό στη χώρα μας να δέχεται χρόνο με το χρόνο, ακόμα μεγαλύτερο πλήγμα. Πάνω από 760 σχολεία έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους για τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά, αφού οι εξαιρετικά μειωμένοι δείκτες της τεκνοποίησης, φέρνουν σημαντικά κενά.

Χαρακτηριστικά είναι τα στοιχεία από το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με τον αριθμό των μαθητών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση να έχει μειωθεί περισσότερο από 111.000 τα τελευταία επτά χρόνια.

Το άγχος του κολατσιού

Παράλληλα, το Flash.gr έχει βγάλει στο προσκήνιο και ένα ακόμη σημαντικό άγχος που έχουν σήμερα οι γονείς, αυτό του σχολικού κολατσιού.

Με βάση τα στοιχεία της ΕΚΠΟΙΖΩ, μια οικογένεια με τρία παιδιά χρειάζεται πάνω από 1.100 ευρώ τον χρόνο μόνο για τοστ και νερό. Και όλα αυτά χωρίς να υπολογίζονται τυχόν άλλα σνακ ή χυμοί που μπορεί να ζητήσουν τα παιδιά.

Η εικόνα αυτή αποτυπώνει μια σκληρή πραγματικότητα: το σχολικό κολατσιό, ακόμη και στις ελεγχόμενες τιμές του, αποτελεί σημαντική οικονομική επιβάρυνση. Σε μια περίοδο που οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί πιέζονται από αυξήσεις σε τρόφιμα, ρεύμα και στέγαση, το «μικρό» δεκατιανό μετατρέπεται σε μεγάλο βάρος.