Σχολικά κυλικεία: Πόσο κοστίζει σε μια οικογένεια με τρία παιδιά το καθημερινό τοστ και νερό

Το πρώτο σχολικό κουδούνι χτυπά και μαζί επιστρέφει και το… άγχος των γονιών για τα έξοδα του σχολείου. Βιβλία, τσάντες, δραστηριότητες – και βέβαια το καθημερινό κολατσιό. Για όσους γονείς δεν έχουν τη δυνατότητα να ετοιμάζουν κάθε μέρα φαγητό από το σπίτι, το σχολικό κυλικείο είναι μονόδρομος. Όμως πόσο κοστίζει πραγματικά;

Τα επίσημα στοιχεία της ΕΚΠΟΙΖΩ

Με βάση τις ανώτατες τιμές που καθορίζει η νομοθεσία και παρουσίασε η ΕΚΠΟΙΖΩ

Αν υποθέσουμε πως ένα παιδί ψωνίζει από το κυλικείο του σχολείου ένα τοστ με τυρί και γαλοπούλα θα ξοδέψει 1,50 € και για νερό 500ml 0,40 €

Σύνολο: 1,90 € ανά παιδί την ημέρα

Πόσο βγαίνει ο λογαριασμός

Αν υπολογίσουμε 22 σχολικές ημέρες τον μήνα και 9 μήνες σχολικής χρονιάς, το κόστος απογειώνεται:

flash.gr

Μια οικογένεια με τρία παιδιά χρειάζεται λοιπόν πάνω από 1.100 ευρώ τον χρόνο μόνο για τοστ και νερό. Και όλα αυτά χωρίς να υπολογίζονται τυχόν άλλα σνακ ή χυμοί που μπορεί να ζητήσουν τα παιδιά.

Σενάριο με φθηνότερο τοστ

Αν το παιδί επιλέγει απλό τοστ με τυρί (ανώτατη τιμή 1,20 €), τότε το ημερήσιο κόστος πέφτει στα 1,60 € (μαζί με το νερό). Για τρία παιδιά, ο ετήσιος λογαριασμός διαμορφώνεται περίπου στα 950 € – και πάλι ένα ιδιαίτερα υψηλό ποσό για τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Η πίεση στις οικογένειες

Η εικόνα αυτή αποτυπώνει μια σκληρή πραγματικότητα: το σχολικό κολατσιό, ακόμη και στις ελεγχόμενες τιμές του, αποτελεί σημαντική οικονομική επιβάρυνση. Σε μια περίοδο που οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί πιέζονται από αυξήσεις σε τρόφιμα, ρεύμα και στέγαση, το «μικρό» δεκατιανό μετατρέπεται σε μεγάλο βάρος.

Το κολατσιό ως κοινωνικό ζήτημα

Το σχολικό κυλικείο δεν είναι μόνο θέμα διατροφής, αλλά και κοινωνικής ισότητας. Όταν το πιο απλό τοστ και ένα μπουκάλι νερό αγγίζουν τα 1.100 € τον χρόνο για μια τριμελή οικογένεια, το ερώτημα παραμένει: πρέπει να υπάρξουν πρόσθετες κρατικές παρεμβάσεις ή επιδοτήσεις ώστε κανένα παιδί να μη στερηθεί το καθημερινό του κολατσιό;