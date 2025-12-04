Μαθητές Γυμνασίου της Γλυφάδας διαχειρίζονται μόνοι τους το κυλικείο

Χωρίς αποτέλεσμα έληξε ο διαγωνισμός για τη διαχείριση του κυλικείου στο 7ο Γυμνάσιο Γλυφάδας. Έτσι, οι μαθητές έδρασαν μόνοι τους.

Χωρίστηκαν, λοιπόν σε βάρδιες, κατέστρωσαν το πλάνο τους κι άνοιξαν το πιο ιδιαίτερο σχολικό κυλικείο της χώρας.



Οι μαθητές προμηθεύονται μόνο υγιεινά προϊόντα, όπως φρούτα, τσουρέκια, κουλούρια και σνακ χωρίς συντηρητικά. Τα παιδιά εξήγησαν στον ΣΚΑΪ ότι μέσα από αυτή την εμπειρία δεν μαθαίνουν μόνο πώς λειτουργεί ένα κυλικείο, πώς λειτουργεί μια ομάδας, πώς γίνεται η σωστή διαχείριση, η επιλογή των προϊόντων. «Μας βοηθάει ώστε να καταλάβουμε την αγορά και να μπούμε στον χώρο των πωλήσεων», λένε χαρακτηριστικά.



Σε ό,τι αφορά στα κέρδη, όλα πάνε αποκλειστικά στον κουμπαρά της σχολικής εκδρομής.