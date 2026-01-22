Μαθητές μπήκαν σε κτίριο που φλεγόταν και έσωσαν ζευγάρι ηλικιωμένων στη Νέα Μάκρη

Με αυτοθυσία ενήργησαν τρεις μαθητές της Β’ Λυκείου στη Νέα Μάκρη, μπαίνοντας σε φλεγόμενο σπίτι προκειμένου να βοηθήσουν ένα ζευγάρι ηλικιωμένων.



Όπως περιέγραψαν το πρωί της Πέμπτης 22 Ιανουαρίου στον ΑΝΤ1, ο Γιώργος, ο Σπύρος και ο Ορφέας: «Καθώς βγαίναμε μια βόλτα στη Νέα Μάκρη, κατεβαίναμε από ένα στενό και είδαμε ένα σπίτι να φλέγεται και μια γυναίκα να καλεί σε βοήθεια».



«Μπήκαμε στον δεύτερο όροφο», εξήγησαν οι μαθητές. «Οι τρεις από εμάς υποστηρίξαμε την κυρία και εγώ με τον Γιώργο βοηθήσαμε τον ηλικιωμένο, γιατί δεν μπορούσε να το κάνει μόνος του. Τον βγάλαμε στα χέρια», πρόσθεσαν, σημειώνοντας ότι το δωμάτιο του ήταν γεμάτο καπνό.



Οι μαθητές τόνισαν ότι αρχικά ενημέρωσαν την Πυροσβεστική, αλλά μόλις αντιλήφθηκαν ότι κινδύνευαν ζωές, δεν το σκέφτηκαν δεύτερη φορά. «Φυσικά και θα το ξανακάνουμε», είπαν χαρακτηριστικά.