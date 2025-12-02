Μαθητές δημοτικού στην Κρήτη υψώνουν τη φωνή τους κατά της βίας - Συγκλονιστικό βίντεο

Μια δυνατή φωνή ενάντια στην οπλοκατοχή και στην οπλοχρησία υψώνουν οι μαθητές και οι μαθήτριες του 24ου δημοτικού σχολείου Ηρακλείου με την ταινία μικρού μήκους με τίτλο «Ζήτημα Τιμής».



Στο βίντεο βλέπουμε δύο μαθητές να καβγαδίζουν και να ετοιμάζονται να βγάλουν τα όπλα για να λύσουν τις διαφορές τους. Εκείνη τη στιγμή παρεμβαίνει ένα κορίτσι και τους σταματά, στέλνοντας το μήνυμα ότι η αληθινή δύναμη είναι το «όχι» στη βία.



Στη συνέχεια, όπως διαβάζουμε στο patris.gr, μαθητές και μαθήτριες μιλούν στην κάμερα για το τι σημαίνει Κρήτη για αυτά, για το τι αγαπούν στην Κρήτη: την ιστορία, τον πολιτισμό, την παράδοση, τους ανθρώπους, τα γλέντια και τις χαρές.

«Κρήτη δεν είναι τα όπλα, είναι τα χέρια που ανοίγουν για να καλωσορίσουν» είναι το μήνυμα που εκπέμπουν.

Δείτε το βίντεο των μαθητών:

