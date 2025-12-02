Αποκόρωνας: «Tο χρηματοκιβώτιο ήταν άδειο», όμως δεν ήθελε να δώσει τους κωδικούς στους ληστές

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας αναφορικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες εκτυλίχθηκε η ληστεία που κατήγγειλε μέσα στο σπίτι του, σε περιοχή του Αποκόρωνα, ένας 52χρονος. Ο άνδρας επιστρέφοντας τυχαία τη δεδομένη χρονική στιγμή στον χώρο του βρέθηκε τετ-α-τετ με τους δύο ληστές, οι οποίοι, όπως κατήγγειλε, με την απειλή μαχαιριού, ζητούσαν να τους παραδώσει όσα χρήματα είχε στο σπίτι, αφετέρου απαιτούσαν τους κωδικούς του χρηματοκιβωτίου που είχε στο σπίτι.

