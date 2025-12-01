«Άγγελος στη Γη»: Ο διοικητής της τροχαίας Ηρακλείου έγραψε τραγούδι για τις τραγωδίες στην άσφαλτο

Με συγκίνηση και μηνύματα οδικής ασφάλειας «πλημμύρισε» η εκδήλωση της Τροχαίας Ηρακλείου, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 30 Νοεμβρίου στη συνεδριακή αίθουσα της Παγκρήτιας Τράπεζας (CrediaBank). Η ημερίδα οδικής ασφάλειας εντάσσεται στον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Μνήμης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων (16/11) και της Διεθνούς Ημέρας για τα άτομα με Αναπηρία (3/12).



Η εκδήλωση περιλάμβανε έκθεση φωτογραφίας, θεατρική παράσταση από μαθητές του 6ου ΕΠΑΛ Ηρακλείου, ομιλίες ειδικών και την πρώτη παρουσίαση του τραγουδιού «Άγγελος στη Γη», σε στίχους και μουσική του διοικητή της Τροχαίας Ηρακλείου, κ. Στέλιου Καρακούδη, αφιερωμένο στη μνήμη των θυμάτων της ασφάλτου. Το τραγούδι ερμηνεύτηκε αρχικά από τους μαθητές του 6ου ΕΠΑΛ και στη συνέχεια από τον Γρηγόρη Σαμόλη.



Ο διοικητής της Τροχαίας Ηρακλείου, κ. Καρακούδης, μίλησε συγκινημένος για τις ανθρώπινες ιστορίες πίσω από κάθε τροχαίο δυστύχημα, επισημαίνοντας ότι κάθε απώλεια είναι μια ζωή που χάθηκε πρόωρα και όχι απλά ένας αριθμός. Σύμφωνα με το cretalive, τόνισε πως η προσωπική του επαφή με οικογένειες θυμάτων δημιούργησε την ανάγκη να εκφραστεί μέσα από τη μουσική, δημιουργώντας έτσι το τραγούδι «Άγγελος στη Γη», ένα φόρο τιμής στους ανθρώπους που έφυγαν άδικα και μια υπενθύμιση για τον σεβασμό στον δρόμο.





Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι φορέων, πολιτικά πρόσωπα, οικογένειες θυμάτων τροχαίων, εκπαιδευτικοί και μαθητές, ενώ η είσοδος ήταν ελεύθερη για το κοινό. Αξιωματικοί της Τροχαίας, γιατροί, διασώστες και πολίτες που έχουν βιώσει τροχαία ατυχήματα μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους, δίνοντας έμφαση στη σημασία της οδικής παιδείας, της πρώτης βοήθειας, της επίδρασης του αλκοόλ και της σωστής αντιμετώπισης των τροχαίων.



Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσαν οι μαρτυρίες του παραολυμπιονίκη Μανώλη Καπελλάκη και του αθλητή Αντώνη Μπουχαλάκη, που περιέγραψαν πώς ένα στιγμιαίο λάθος στον δρόμο μπορεί να αλλάξει τη ζωή ενός ανθρώπου. Την εκδήλωση έκλεισε ο Ιωάννης Λιονάκης από τον Εθελοντικό Σύλλογο Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων, επισημαίνοντας ότι η Κρήτη εξακολουθεί να θρηνεί θύματα και ότι η αντιμετώπιση του προβλήματος απαιτεί κοινή προσπάθεια.