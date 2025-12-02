Χωρίς κράνος και με 179 χλμ/ώρα: Η ΕΛ.ΑΣ. πιέζει με ελέγχους και πρόστημα

Η Ελληνική Αστυνομία συνεχίζει τους ελέγχους απέναντι στη χαλαρότητα των οδηγών και στην επικίνδυνη κουλτούρα που εξακολουθεί να αφήνει πίσω της νεκρούς και πολυτραυματίες. Στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», οι έλεγχοι συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, αποκαλύπτοντας ανησυχητική αδιαφορία για τη στοιχειώδη ασφάλεια. Τη 22η εβδομάδα της δράσης καταγράφηκαν περισσότερες από 1.000 παραβάσεις σε δίκυκλα και Ελαφρά Προσωπικά Ηλεκτρικά Οχήματα, με την Αττική να πρωταγωνιστεί στις παραβάσεις και τις αρχές να επιχειρούν την καθολική συμμόρφωση οδηγών και επιβατών.

Πρώτη σε... αδιαφορία η Αττική

Η εικόνα είναι ξεκάθαρη. Στο διάστημα 24 έως 30 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκαν πάνω από 15.000 έλεγχοι, βεβαιώθηκαν 881 παραβάσεις σε οδηγούς, εκ των οποίων 39 αφορούσαν διανομείς, και 132 σε επιβάτες. Χαρακτηριστικά, 703 παραβάσεις αφορούσαν οδηγούς δικύκλων, 128 επιβάτες και 178 χρήστες ηλεκτρικών οχημάτων. Η Αττική μετρά μόνη της 522 παραβάσεις, ακολουθούμενη από Κρήτη, Θεσσαλονίκη και Θεσσαλία, ενώ μόνο μία παράβαση βεβαιώθηκε στη Δυτική Μακεδονία.

Καμία ανοχή από την πολιτεία

Το μήνυμα της Πολιτείας είναι ξεκάθαρο: Καμία ανοχή. Με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, τα πρόστιμα και οι κυρώσεις αυστηροποιούνται. Ο οδηγός που αποφασίζει να κινηθεί χωρίς κράνος αντιμετωπίζει 350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση άδειας για 30 ημέρες. Η ίδια ποινή ισχύει και αν επιτρέψει σε επιβάτη να ταξιδέψει χωρίς κράνος, ενώ οι επιβάτες πληρώνουν το ίδιο ποσό. Για τους χρήστες ηλεκτρικών οχημάτων προβλέπεται πρόστιμο 30 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής, οι κυρώσεις εκτοξεύονται, κάνοντας σαφές ότι η εποχή της ανοχής τελείωσε. Κι ενώ η καμπάνια δεν στοχεύει πρωτίστως στην τιμωρία αλλά στην αλλαγή νοοτροπίας, οι αριθμοί αποκαλύπτουν ότι ακόμα υπάρχει δρόμος. Η υποχρεωτική χρήση πιστοποιημένου κράνους δεν αφορά απλώς έναν κανόνα, αλλά τη διαφορά ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Η αστυνομία επιμένει ότι θα βρίσκεται καθημερινά στους δρόμους για να διασφαλίσει ότι το μήνυμα θα εμπεδωθεί.

Την ίδια χρονική περίοδο, στα Ιόνια Νησιά, η εικόνα είναι εξίσου ανησυχητική. Μόνο την περασμένη εβδομάδα πραγματοποιήθηκαν 1.659 τροχονομικοί έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 431 παραβάσεις. Ζάκυνθος, Κέρκυρα, Κεφαλονιά και Λευκάδα καταγράφουν δεκάδες παραβάσεις που συνδέονται με συμπεριφορές υψηλού κινδύνου. Ανάμεσά τους, 44 περιστατικά μη χρήσης κράνους, 43 υπερβολική ταχύτητα, 20 οδηγοί χωρίς άδεια, 13 υπό την επήρεια αλκοόλ και άλλες παραβάσεις που δείχνουν ότι η οδηγική ανευθυνότητα δεν είναι εξαίρεση αλλά κανόνας. Οι έλεγχοι συνεχίζονται με στόχο τη μείωση τροχαίων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

55χρονος κάνει ρεκόρ ταχύτητας στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης

Ωστόσο, η πιο σοκαριστική εικόνα της εβδομάδας έρχεται από την Αττική. Ένας 55χρονος εντοπίστηκε να κινείται στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης με 179 χιλιόμετρα την ώρα, δηλαδή 109 χιλιόμετρα πάνω από το επιτρεπόμενο όριο. Η ιστορία δεν μοιάζει με υπερβολή γραμμένη για να σοκάρει. Είναι πραγματική. Όταν η συσκευή radar κατέγραψε την ταχύτητα, η κίνηση αυτή μετατράπηκε σε απειλή για τους υπόλοιπους χρήστες της οδού και σε υπόθεση εισαγγελέα. Ο οδηγός συνελήφθη, σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα, υπενθυμίζοντας ότι η αστυνομική παρέμβαση δεν περιορίζεται πλέον σε απλές συστάσεις.

Η «μάχη της οδικής ασφάλειας

Το κοινό στοιχείο όλων αυτών των περιστατικών είναι ένα: Η οδική ασφάλεια παραμένει απαιτητική μάχη. Οι αριθμοί καταγράφουν συμπεριφορές που συνεχίζουν να βάζουν σε κίνδυνο ζωές, είτε πρόκειται για την απροθυμία χρήσης κράνους είτε για παράλογες ταχύτητες. Η Ελληνική Αστυνομία φαίνεται αποφασισμένη να επιβάλει τάξη και να αλλάξει την κουλτούρα που επί χρόνια υπονόμευε τη ζωή στους δρόμους. Η παρουσία της στους ελέγχους, στα νησιά, στις πόλεις και στις λεωφόρους, δείχνει ότι η περίοδος της ελαστικότητας τελείωσε. Η μάχη όμως δεν έχει κερδηθεί, και οι αριθμοί υπενθυμίζουν ότι η ευθύνη δεν είναι μόνο των αρχών αλλά κάθε οδηγού.