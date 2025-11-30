Βίντεο από το «μπλόκο» της Τροχαίας στην Καλλιθέα για αυτοσχέδιες κόντρες

«Κόκκινο» σε αυτοσχέδιες κόντρες οχημάτων άναψε το βράδυ του Σαββάτου η Τροχαία Αττικής, αποτρέποντας τη διεξαγωγή επικίνδυνων συγκεντρώσεων οδηγών στα Ολυμπιακά Ακίνητα Καλλιθέας.



Στόχος της επιχείρησης ήταν η αποτροπή επικίνδυνων αυτοσχέδιων αγώνων και η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Στο πλαίσιο των ελέγχων, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε 162 ελέγχους οχημάτων, βεβαιώνοντας συνολικά 38 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Οι παραβάσεις που εντοπίστηκαν αφορούν:

Πρόκληση θορύβων: 8

Έλλειψη ή δυσδιάκριτες πινακίδες: 9

Φιμέ τζάμια: 15

Λοιπές παραβάσεις: 6

Από τους ελέγχους αφαιρέθηκαν ακόμη 5 κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας, 5 άδειες κυκλοφορίας και 12 άδειες ικανότητας οδήγησης.

Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής τονίζει ότι θα συνεχίσει τις στοχευμένες εξορμήσεις, με στόχο την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων και την αποτροπή επικίνδυνης οδήγησης σε σημεία όπου παρατηρούνται συγκεντρώσεις για αυτοσχέδιους αγώνες.