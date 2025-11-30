Βίντεο από το «μπλόκο» της Τροχαίας στην Καλλιθέα για αυτοσχέδιες κόντρες
Στους 162 ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν στην ειδική εξόρμηση το βράδυ του Σαββάτου βεβαιώθηκαν 38 παραβάσεις
«Κόκκινο» σε αυτοσχέδιες κόντρες οχημάτων άναψε το βράδυ του Σαββάτου η Τροχαία Αττικής, αποτρέποντας τη διεξαγωγή επικίνδυνων συγκεντρώσεων οδηγών στα Ολυμπιακά Ακίνητα Καλλιθέας.
Στόχος της επιχείρησης ήταν η αποτροπή επικίνδυνων αυτοσχέδιων αγώνων και η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Στο πλαίσιο των ελέγχων, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε 162 ελέγχους οχημάτων, βεβαιώνοντας συνολικά 38 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
Οι παραβάσεις που εντοπίστηκαν αφορούν:
- Πρόκληση θορύβων: 8
- Έλλειψη ή δυσδιάκριτες πινακίδες: 9
- Φιμέ τζάμια: 15
- Λοιπές παραβάσεις: 6
Από τους ελέγχους αφαιρέθηκαν ακόμη 5 κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας, 5 άδειες κυκλοφορίας και 12 άδειες ικανότητας οδήγησης.
Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής τονίζει ότι θα συνεχίσει τις στοχευμένες εξορμήσεις, με στόχο την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων και την αποτροπή επικίνδυνης οδήγησης σε σημεία όπου παρατηρούνται συγκεντρώσεις για αυτοσχέδιους αγώνες.