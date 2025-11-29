Βίντεο ντοκουμέντο με τον γνωστό επιχειρηματία να κάνει... ράλι με τη Lamborghini στη Βουλιαγμένης

Βίντεο ντοκουμέντο που δείχνει τη Lamborghini του γνωστού επιχειρηματία να κινείται με μεγάλη ταχύτητα στη Βουλιαγμένης έδωσε στη δημοσιότητα το Mega.

Όπως έγινε γνωστό ο γνωστός επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης αλυσίδας φούρνων συνελήφθη να οδηγεί τη Lamborghini τoυ με την ιλιγγιώδη ταχύτητα των 216 χλμ. την ώρα στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, καθώς τον έπιασαν οι κάμερες της Τροχαίας Ελληνικού.

Ο επιχειρηματίας που κινούνταν με ταχύτητα τρεις φορές μεγαλύτερη από το επιτρεπόμενο όριο στο σημείο, οδηγήθηκε στο αυτόφωρο, ενώ θα του αφαιρεθεί για ένα χρόνο το δίπλωμα και θα πληρώσει πρόστιμο 2.000 ευρώ.

Το Mega έδειξε βίντεο που δείχνει το πολυτελές αυτοκίνητο λίγο πριν το πιάσουν οι κάμερες, να κινείται με ιλιγγιώδη ταχύτητα στη Βουλιαγμένης.