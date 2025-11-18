Προφυλακιστέοι κρίθηκαν ο «αρχηγός» και ο «υπαρχηγός» του κυκλώματος σε καζίνο

Την προφυλάκιση των δύο φερόμενων ως ηγετικών στελεχών (του «αρχηγού» και «υπαρχηγού») του κυκλώματος των ψευδοεπενδυτών σε καζίνο, αποφάσισαν με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέας και ανακριτής την Τρίτη 18 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δύο φερόμενοι ως επικεφαλής του κυκλώματος, απολογήθηκαν το μεσημέρι ενώ στη συνέχεια οδηγήθηκαν ξανά στο Αστυνομικό Τμήμα όπου κρατούνται προσωρινά.

Αντίθετα, οι άλλοι τρεις κατηγορούμενοι που έχουν συλληφθεί, αφέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους.

Ο υπαρχηγός είναι επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης κέντρων spa και φέρεται να εμφανιζόταν ως «εγγυητής» στα υποψήφια θύματα της σπείρας, υποσχόμενος πολλά κέρδη. Ο αρχηγός φέρεται να είναι ένας πρώην αστυνομικός.

Θύμα κυκλώματος καζίνο: «Με απειλούσαν ότι θα βιάσουν τη γυναίκα μου»

Μετά τον Σπύρο Μαρτίκα, γνωστό επιχειρηματία και πρώην παίκτη του Survivor, ο οποίος φέρεται να έχασε περίπου 600.000 ευρώ από τη σπείρα των δήθεν επενδυτών, σοκαριστική είναι η μαρτυρία ενός άλλου θύματος διαφορετικού κυκλώματος στο ίδιο καζίνο, ο οποίος καταγγέλλει ότι όχι μόνο έχασε ένα πολύ μεγάλο ποσό αλλά έγινε και δέκτης ανατριχιαστικών απειλών.

«Έγινα θύμα ενός επαναλαμβανόμενου κυκλώματος στο καζίνο. Η ιστορία μου ξεκινά από το καλοκαίρι του 2019, όταν μου σύστησαν έναν άνθρωπο που κάνει επενδύσεις. Καμία σχέση με τοκογλυφίες», τόνισε το θύμα, διατηρώντας την ανωνυμία του, σε συνέντευξή του στο MEGA και την εκπομπή «Live News».

«Ο άνθρωπος αυτός με προσέγγισε και με προσκάλεσε σε σουίτα στο καζίνο, εκεί προσπάθησε να μου δείξει τον πλούτο του. Μου άνοιγε χρηματοκιβώτιο και μέσα είχε διαμάντια, χρυσές πλάκες και ρολόγια αλλά και μετρητά», ανέφερε.

«Μου έλεγε ότι αυτό γίνεται επειδή κάποιοι επενδύουν, δίνουν τα αυτοκίνητά τους, τα ρολόγια τους, τα χρυσαφικά τους, για να πάνε να παίξουν στο καζίνο και είναι μια πολύ καλή επένδυση να αγοράσουμε αυτά τα πράγματα και να μοιραστούμε τη διαφορά που θα προέκυπτε», εξήγησε.

«Τους έδωσα 140.000 ευρώ. Δεν πήρα πίσω ούτε ένα ευρώ. Δεν πήγα στην αστυνομία γιατί δεχόμουν τρομερές απειλές», δήλωσε το θύμα του κυκλώματος.