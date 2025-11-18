Η διοίκηση του Club Hotel Casino Loutraki διαψεύδει κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή σε «κύκλωμα απάτης»

Με αιχμηρή ανακοίνωση, η διοίκηση του Club Hotel Casino Loutraki τοποθετείται απέναντι στα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για «κύκλωμα απάτης» το οποίο φέρεται να δρούσε – μεταξύ άλλων – και σε χώρους που συνδέονται με το καζίνο. Η επιχείρηση ξεκαθαρίζει πως ουδεμία σχέση έχει με οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα και πως τα αναφερόμενα περιστατικά αφορούν αποκλειστικά τρίτα πρόσωπα.

«Η εταιρεία δεν έχει καμία εμπλοκή ούτε γνώση για τις υποτιθέμενες έκνομες ενέργειες», τονίζεται στην ανακοίνωση, με τη διοίκηση να επισημαίνει ότι τα δημοσιεύματα αφορούν ενέργειες εξωτερικών ατόμων, είτε πελατών του ξενοδοχείου είτε του Καζίνο Λουτρακίου. «Οποιαδήποτε υπόνοια περί συσχέτισης της δράσης τους με στελέχη, υπηρεσίες ή τη λειτουργία του καζίνο είναι ανακριβής και ψευδής», υπογραμμίζεται.

Πρωτόκολλα ασφάλειας και διαφάνειας

Η εταιρεία υπενθυμίζει ότι επί τρεις δεκαετίες λειτουργεί με αυστηρά πρωτόκολλα ασφάλειας, διαφάνειας και υψηλά standards εποπτείας, τα οποία δεν αφήνουν κανένα περιθώριο για ανοχή σε παράνομες πρακτικές. «Η φήμη και η αξιοπιστία μας, όπως και η ασφάλεια και η εμπειρία των πελατών μας, αποτελούν αδιαπραγμάτευτες προτεραιότητες», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, η διοίκηση ξεκαθαρίζει ότι οι εγκαταστάσεις της επιχείρησης χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς που ορίζει ο νόμος και οι άδειές της, ενώ δηλώνει αποφασισμένη να συνεχίσει με απόλυτη προσήλωση στη νομιμότητα και στους κανόνες που διέπουν τον κλάδο.



Κλείνοντας, το Club Hotel Casino Loutraki προειδοποιεί ότι δεν θα δείξει καμία ανοχή απέναντι σε αναφορές που πλήττουν τη φήμη και την ακεραιότητά του, επιφυλασσόμενο παράλληλα να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμα κατά όσων επιχειρούν να βλάψουν την αξιοπιστία του.